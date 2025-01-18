Geçen sezonun başında bedelsiz olarak geldiği Frankfurt formasıyla harikalar yaratan Omar Marmoush 'un yeni adresi Premier Lig oldu. Manchester City , 25 yaşındaki yıldızı renklerine bağladı.

Omar Marmoush (AP)

80 MİLYON EURO ÖDENECEK

Kariyerine Wadi Degla'da başlayan Marmoush, Wolfsburg tarafındn keşfedilmiş ve birer sezon St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandıktan sonra 2023 yazında Frankfurt ile anlaşmıştı.

Bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol atan ve 14 de asist yapan Marmoush için City'nin 80 milyon euro ödeyeceği bildirildi.