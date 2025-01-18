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Dev transfer bitti! Dünya devi için tribünlere veda etti

Bundesliga'da bu sezon muhteşem bir performans ortaya koyan Frankfurt'ta yıldız futbolcu Omar Marmoush, Manchester City'e transfer oldu. Mısırlı futbolcu, İngiliz devine attığı imza sonrasında takımının maçında tribünleri selamladı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 17:33
Dev transfer bitti! Dünya devi için tribünlere veda etti

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    Geçen sezonun başında bedelsiz olarak geldiği Frankfurt formasıyla harikalar yaratan Omar Marmoush'un yeni adresi Premier Lig oldu. Manchester City, 25 yaşındaki yıldızı renklerine bağladı.

    Omar Marmoush (AP)Omar Marmoush (AP)

    80 MİLYON EURO ÖDENECEK

    Kariyerine Wadi Degla'da başlayan Marmoush, Wolfsburg tarafındn keşfedilmiş ve birer sezon St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandıktan sonra 2023 yazında Frankfurt ile anlaşmıştı.

    Bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol atan ve 14 de asist yapan Marmoush için City'nin 80 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

    Omar Ma rmoush (AFP)Omar Ma rmoush (AFP)

    SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK

    Yıldız futbolcu, Frankfurt'un son oynadığı Dortmund maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadı. Mısırlı oyuncu, maçın ardından tribünlere veda etti. Kısa süre içinde ise sağlık kontrollerinden geçecek.