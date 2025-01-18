Geçen sezonun başında bedelsiz olarak geldiği Frankfurt formasıyla harikalar yaratan Omar Marmoush'un yeni adresi Premier Lig oldu. Manchester City, 25 yaşındaki yıldızı renklerine bağladı.
Geçen sezonun başında bedelsiz olarak geldiği Frankfurt formasıyla harikalar yaratan Omar Marmoush'un yeni adresi Premier Lig oldu. Manchester City, 25 yaşındaki yıldızı renklerine bağladı.
80 MİLYON EURO ÖDENECEK
Kariyerine Wadi Degla'da başlayan Marmoush, Wolfsburg tarafındn keşfedilmiş ve birer sezon St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandıktan sonra 2023 yazında Frankfurt ile anlaşmıştı.
Bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol atan ve 14 de asist yapan Marmoush için City'nin 80 milyon euro ödeyeceği bildirildi.
SAĞLIK KONTROLLERİNE GİRECEK
Yıldız futbolcu, Frankfurt'un son oynadığı Dortmund maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almadı. Mısırlı oyuncu, maçın ardından tribünlere veda etti. Kısa süre içinde ise sağlık kontrollerinden geçecek.