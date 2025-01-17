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Alves pazarlığı! Trabzonspor Danimarkalı stoperin kulübünü ikna etme aşamasında

Bordo-Mavililer Frederik Alves için Bröndby ile görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Trabzonspor hakkında bilgiler topluyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Alves pazarlığı! Trabzonspor Danimarkalı stoperin kulübünü ikna etme aşamasında

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    Trabzonspor devre arasındaki ilk transferini tamamlamak için yoğun bir mesai içerisinde. Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic ve Makedon 10 numara Enis Bardhi ile yolları ayırdıktan sonra yabancı kontenjanında iki boşluk açan Trabzonspor, stoper bölgesindeki transferlerde daha ciddi bir hareketlilik yaşıyor.

    Önceki gün Bröndby kulübüne 25 yaşındaki Danimarkalı stoper Frederik Alves için resmi teklifte bulunan Trabzonspor, kulübü ile pazarlıklara devam ediyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde bir mesafe kat edildiği öğrenilirken, oyuncunun da Trabzonspor hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Şu an yapılan transfer görüşmelerinde en olumlu gelişmelerin bu oyuncu üzerinde yaşandığı ancak henüz kulüplerin şartlar konusunda tam olarak da anlaşamadığı belirtildi.

    Bu sezon 16 maçta forma giyen Alves gol katkısı yapamadı. Yıldız savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya asıllı Danimarkalı stoper, Bröndby dışında West Ham, Sunderland ve Silkeborg gibi takımların formasını da giydi.

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