Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig’i domine etti

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Süper Lig'de ilk devre geride kalırken 19 haftalık periyoda damgasını vuran takım yine G.Saray oldu.

OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV) Son iki sezonda F.Bahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar bu sezon da ilk devreyi ezeli rakibinin 8 puan önünde zirvede tamamlamasını bildi.