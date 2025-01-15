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Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig'i domine etti

Ligde ilk yarıyı Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, Buruk yönetimindeki 2.5 sezonda inanılmaz istatistikler elde etti. 92 maçta 240 puan toplayan Cimbom yüzde 83 galibiyet yüzdesine ulaşırken, maç başına 2.45 gol kaydetti. 2.6'lık puan ortalaması ile de tarihe geçti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig’i domine etti

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    Süper Lig'de ilk devre geride kalırken 19 haftalık periyoda damgasını vuran takım yine G.Saray oldu.

    OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Son iki sezonda F.Bahçe'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Sarı-Kırmızılılar bu sezon da ilk devreyi ezeli rakibinin 8 puan önünde zirvede tamamlamasını bildi.

    OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    SADECE 15 MAÇI KAZANAMADI
    Okan Buruk yönetiminde 2.5 sezonu geride bırakan Cimbom bu süreçte Türk futbol tarihine geçecek istatistikler elde etti. 2.5 sezonda çıktığı 92 maçın tam 77'sini kazanan Galatasaray 240 puan toplamayı başardı.

    Söz konusu dönemde sadece 9 beraberlik ve 6 yenilgi yaşanırken, rakip ağlara 226 gol bırakıldı.

    OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    74 gol yiyen ve artı 152 averaja ulaşan Sarı-Kırmızılılar maçların yüzde 83'ünü kazanma başarısını gösterdi. Maç başına 2.45 gol atan ve 2.6 puan ortalaması yakalayan Buruk'un ekibi son 2.5 sezonda Fenerbahçe'ye 19 puan fark attı.

    OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)OKAN BURUK. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    BEŞİKTAŞ ÇOK GERİDE KALDI
    Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler son 2.5 sezonda 221 puan topladı. Fener, G.Saray'ın aksine tam 23 maçta puan kaybı yaşadı. Bu süreçte zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş 164 puanda alabilirken, Trabzonspor da 146 puan toplayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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