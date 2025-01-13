Jose Mourinho’dan olay tepki: Bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor

Jose Mourinho (AA)

"GERÇEK BİR MAÇTI"

Jose Mourinho açıklamasında; "Verilen arada farklı opsiyonları çalıştık. Farklı şekillerde oynayabilmek önemli. Düzgün bir maç oldu bugün. Rakibin oynama şekli güzeldi. Bize de zorluk yaşattılar. Sonuçtan dolayı üzgün ve sevinçli insanlar olduğunu biliyorum. Hakikatli bir maçtı. Gerçek bir maçtı. Üzücüdür ki Türkiye Ligi'nde çok fazla böyle maç yok. Çünkü bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımım mükemmel olmaktan uzak. Maçlar bugün gibi oynansaydı biz de çok farklı konumda olurduk. Belirttiğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.