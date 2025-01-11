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Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti

Trabzon, Norveçli Jens Petter Hauge’yi transfer listesine ekledi. Asıl mevkisi sol kanat olan 25 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Fırtına’ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt’un kanat forveti için harekete geçti

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    Trabzonspor, transfer çalışmalarına 4 koldan devam ediyor. Devre arası transfer döneminde kanat forvet transferi yapacak Bordo-Mavililer iki kanada da oyuncu bakıyor. Karadeniz devi, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.

    Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sezonun ilk yarısını eski takımı Bodø/Glimt'te geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 55 gol ve 52 asistlik performansıyla Güneş'in 'skor üretebilen bir kenar oyuncusu' isteğini karşılayabilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor.

    Bodo formasıyla bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında forma giyen Norveçli futbolcu, 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

    Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Değeri 4.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Jens Petter Hauge'nin kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda da 11 kez oynadı, 1 gol attı.

    Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MİLAN'DA DA FORMA GİYDİ
    2022 yılından beri Frankfurt'ta oynayan Hauge, Milan'da da forma giymişti. 25 yaşındaki oyuncu, Milan'da 24 maçta 5 gol attı.

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