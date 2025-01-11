İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor, transfer çalışmalarına 4 koldan devam ediyor. Devre arası transfer döneminde kanat forvet transferi yapacak Bordo-Mavililer iki kanada da oyuncu bakıyor. Karadeniz devi, Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'un sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.

Fırtına'ya Viking! Trabzonspor Eintracht Frankfurt'un kanat forveti için harekete geçti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Sezonun ilk yarısını eski takımı Bodø/Glimt'te geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 276 maçta 55 gol ve 52 asistlik performansıyla Güneş'in 'skor üretebilen bir kenar oyuncusu' isteğini karşılayabilecek bir isim olarak ön plana çıkıyor. Bodo formasıyla bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında forma giyen Norveçli futbolcu, 12 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.