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Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!

17 maçta 47 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa’nın 10 büyük ligi dikkate alınarak yapılan puan durumunda da zirvede yer aldı. Galatasaray’ı 46 puanla Liverpool izlerken, PSV, Napoli ve Real Madrid gibi takımlar da Okan Buruk’un ekibinin gerisinde kaldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa’nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!

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    Süper Lig'de tarihin en iyi ilk 17 hafta performansını sergileyen Galatasaray rekorları adeta alt üst ediyor. 17 maçta 15 galibiyet alan ve hiç yenilmeyerek zirvede yer alan Cimbom, Avrupa devlerini de sollamayı başardı.

    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HEM DE 2 MAÇI EKSİK!
    Son olarak Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki en önemli 10 lig dikkate alınarak yapılan puan durumunda da lider oldu. 17 haftada 47 puan toplayan Okan Buruk'un ekibini 46 puanla Premier Lig lideri Liverpool takip etti. Üstelik Galatasaray'ın maç sayısının Liverpool'dan 2 eksik olması da dikkat çekti.

    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Puan tablosunun 3. sırasında 17 maçta 45 puanla Hollanda lideri PSV yer aldı. Serie A lideri Napoli 44 puanla dördüncü, La Liga lideri Real Madrid ise 43 puanla 5. olarak Cimbom'un gerisinde kaldı.

    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr)Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr)

    FENERBAHÇE 15. SIRADA
    Sporting, Atletico, PSG ve Inter gibi takımlar da Sarı-Kırmızılılar'ın geride bıraktığı ekipler arasında yer aldı. Üstelik Galatasaray yüzde 88 galibiyet yüzdesi ve 2.76 puan ortalaması ile de tüm 2024-25 sezonunun en başarılı takımı unvanına sahip.

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