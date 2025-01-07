Süper Lig 'de tarihin en iyi ilk 17 hafta performansını sergileyen Galatasaray rekorları adeta alt üst ediyor. 17 maçta 15 galibiyet alan ve hiç yenilmeyerek zirvede yer alan Cimbom, Avrupa devlerini de sollamayı başardı.

Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerini sollayarak zirveye çıktı! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HEM DE 2 MAÇI EKSİK!

Son olarak Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'daki en önemli 10 lig dikkate alınarak yapılan puan durumunda da lider oldu. 17 haftada 47 puan toplayan Okan Buruk'un ekibini 46 puanla Premier Lig lideri Liverpool takip etti. Üstelik Galatasaray'ın maç sayısının Liverpool'dan 2 eksik olması da dikkat çekti.