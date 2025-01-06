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Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, Ali Koç ve yönetim aleyhine istifa sesleri yükseldi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken adeta ikiye bölündü. Taraftara hak veren de vardı, onlara sert sözlerle yüklenenler de... İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:33
Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

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    TARAFTARI KAZANMAK ŞART - İLKER YAĞCIOĞLU

    Maçtan önce Fenerbahçe'nin çok kolay bir şekilde 3-4 farklı maçı kazanacağını düşünenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Hatay'ın ligde yaşadığı zor duruma bakarsak bunu düşünenler de açıkçası haklıydı. Galiba sadece Jose Mourinho ve Fenerbahçeli oyuncular farklı düşünmüş. 'Biz maçı kazanalım gerisi önemli değil' düşüncesi oyuncularda hakimdi.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Peki sonra ne oldu? Fenerbahçe taraftarı, ilk devrenin ortalarında ve 2-1 öne geçmelerine rağmen yönetimi istifaya çağırdı. Aslında dün gecenin özeti bu… Ne sahadaki oyunda ne de bireysel olarak oyuncuların vücut dillerinde hiç şampiyonluğa inanmış bir görüntü yoktu. Böyle olunca da taraftar, sonunda takıma tepkisini gösterdi. Bireysel olarak kimseyi değerlendirmek istemiyorum. Buradaki asıl sorumlu Jose Mourinho'dur.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Bu oyuncuları oynatacak da, onlara kazanma alışkanlığını kazandıracak da, onları hep hazır tutması gereken de Jose Mourinho. Ama hoca da böyle bir ışık göremiyoruz. Kahraman olmak için cesur kararlar almak lazım. Bu yüzden de Fenerbahçe yönetiminin ya Mourinho ile ciddi şekilde konuşup takımını toparlamasını istemesi lazım ya da hocaya güvenmiyorlarsa bir an evvel yolları ayırmak doğru olabilir. Son olarak şunu da söyleyeyim taraftara rağmen başarılı olmak mümkün değildir.

    Bu yüzden Fenerbahçe'nin taraftarını kazanacak oyunu bir önce oynaması gerekir.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    STANDARDI YOKTU - MUSTAFA ÇULCU

    Fenerbahçe rakip tanımaksızın plan, proje, futbol aklı, olmadan temposuz ve kötü oynuyor. Bırakın çift santraforu, beş santraforla oynasa nafile. Fenerbahçe, yabancı hakem istemek yerine futbola yabancı olanları göndermeli.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz, kazanmasına rağmen taraftarın istediği Fenerbahçe, bu olamaz. Yeni ve genç FIFA hakemimiz Oğuzhan Çakır, atletik ve fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın başında Tadic'e kontrolsüz hareketi dolaysıyla Kilama'ya sarı kart göstermeliydi, göstermedi. 55'te Amrabat aynı hareketi Pedro'ya yapınca sarı kartı gösterdi. 37'de Fenerbahçe, 46'da Hatayspor penaltı bekledi devam kararları doğru. Pedro'nun kayarak Fred'e kontrolsüz hareketine hakem sarı gösterdi, kırmızı sınırında bir karttı. Osayi'nin kaleci Erce'ye yaptığı hareket faul, tamam ama sarı olmalıydı. Kart göstermedi! Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı kart ama vermedi.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Bu tedavi esnasında kümelenmiş oyuncular arasında Aboubakar'ın Fred'e kafa ile bir eylemi var bu pilot çekimde sarı yeterli görünüyor ama futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir kırmızı kart doğru olandır. Sokak kültüründeki kafa ile futbol kültüründeki kafa aynı ölçümlenemez. Bu görüntü yetersizliği ile de biz kafa kafaya didişme işe Fred'e o zaman niye sarı çıkmıyor tek taraflı ise ki öyle görünüyor o zaman Aboubakar'a kırmızı çıkmalıydı.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Uzatmalarda Szymanski'ye yapılan net penaltı sağ dizi ile Oğuzhan rakibine kontrolsüz eylemde bulunuyor. Hakemin sahada vermesi gereken bir penaltı VAR'dan geldi hakemin puanı düştü.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    BANA SOOOR - EMRE BOL

    İlk yarıda 0.06 gol beklentisi olan takımdan gol yemek inanın ayıptır! Yönetimsiz, başkansız, hocasız, çok fazla eksiği olan hatta göğüs reklamı dahi alamayan, sahasında değil uzaklarda maç ve antrenman yapan bir takımdan...

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Ya Fenerbahçe tribünlerine ne demeli? Bazı taraftarcıklar, "Ali Koç istifa diyebilmek için" takımın gol yemesini bekliyorlar! Ne yazık...
    Ne acınası... Aslında maçın başında çalan rahmetli Ferdi babanın, "Bana sor, mutsuzluğu bana sor" şarkısı Fenerbahçe taraftarının bir özeti!
    Oysa Fenerbahçeli olmak mutluluğun tarifidir. Bizler Fenerbahçe'yi sadece şampiyon olsun diye sevmedik.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Öte yandan...
    Fenerbahçe forması sorumluluk almayı gerektirir. Bunu başta Levent Mercan olmak üzere 7 oyuncuya daha söylüyorum. Sizin yaptığınız geri ve yan pasları herkes yapıyor!
    Mourinho yine bütün planını sol kanatta Kostiç'in yapacağı ortalarla girilecek pozisyonlar üzerine kurmuş. Aslında bu planın işlediğini söyleyebiliriz. Lakin sağ kanatta Tadiç inanılmaz etkisizdi.
    Merkezden de gerekli destek verilmeyince, Hatayspor gibi ligin zayıf takımlarından birine bile gerekli sayıda pozisyona girilemedi.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Sevgili dostlar; sezon başından bu yana söylediğim bir şey var.
    Fenerbahçe oyuncu ve oyun kalitesini 2-3 tık yukarı çıkarmalı diye... Bunun yanında taraftar kalitesini de eski hale getirmeli!
    Kulüp siyaseti inanılmaz derecede takıma sirayet ediyor. Mourinho gibi zeki bir adamın sezonun ilk yarısına gelindiğinde bazı şeyleri fark etmesi şart.
    Yoksa zor...

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    İNANMIYORLAR - GÜRCAN BİLGİÇ

    Maçı nasıl yorumlamalı?
    Bir gün önce Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından, kafasında "kazansak ne olur ki" diye sahaya çıkan bir takım var sanki...
    Ya da rakip kaleye adeta "yürüye yürüye" gittiğini görerek, pozisyonları üst üste harcayan, "büyük fark olmalıydı" diyeceğimiz bir maçtan 2-1'e sevinen takım mı?

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Kalecisinin yere yatmadığı bir maçta, "şimdi yiyecekler bir tane" telaşını yaşatıp, rakibini bu kadar oyuna sokan "kararsız – telaşlı" bir görüntü mü?
    Galibiyeti getiren iki golün sahibi En-Nesyri'nin, kaçırdıkları, değerlendiremedikleri, "nasıl olur" dedirttiği pozisyonları mı?
    Ezeli rakibinin taraftarı hakem kararlarıyla kazanılan maçı futbolcularıyla "şenlik havasında" kutlarken, Kadıköy'dekilerin takımı – oyuncuları – rakibi unutup, yönetimle girdiği hesaplaşma mı?

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Acayip bir 90 dakikaydı.
    Kazanılan maçtan eve dönen taraftarın "mutsuz" olmayı seçtiği sezonun klasiği arasına girecek.
    Mücadeleden vazgeçen taraftar oldu mu, hele hele Fenerbahçe tribünüyse, Mourinho'nun da Ali Koç'un da başı dertte demektir.
    Çünkü her rakibe sahada meydan okursun ama kendi taraftarın karşındaysa, hiçbir şansın kalmaz.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Penaltıyı kaçırmasına rağmen Dzeko'nun liderliği olmasa, kaos daha da büyüyecekti.
    Bu nedenle başta "Special One" olmak üzere, karşıdan esen rüzgarı arkalarına almak için strateji, öncesinde de taraftarın kendi duygularını yaşayacağı oyunu bulmalılar. Galatasaray'ı "yenilmez" yapan bir organizasyonla, başka türlü savaşamazlar.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    EN-NESYRI'Yİ GÖNDERMEK HATA OLUR - ÖMER ÜRÜNDÜL

    Fenerbahçe'nin futbolunu olumlu yönde geliştiremediği dün gece bir kere daha görüldü. Ligin en zayıf iki takımından biri olan rakibi karşısında 90 dakikanın sonuna kadar maçı skor açısından garantiye alamayarak 3 puanı kazandılar. Ben bekliyordum ki Mourinho arada takımın fizik yönden yetersiz olduğunu ve diri oyunculara ihtiyaç olduğunu düşünür diye.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Dünkü ilk 11'e bakıyorum, çift santrfor, solda fizik açıdan 45 dakikalık gücü olan Kostic, sağda başlayıp sonra on numara pozisyonuna geçen, yürüyerek oynayan, zayıf rakip karşısında tek çalım atamayan Tadic. Orta sahaya bakıyorum Amrabat'ın her geçen gün gücü düşüyor. Fred bu maçta dahi sadece bir kere pozisyona girebildi. Osayi de geliyor geliyor bitiremiyor.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    İlk yarıda hücumda sadece sol tarafta Kostic'in etkili ortalarını gördük. Sağ taraf çalışmadı, orta sahadan ofansif destek gelmedi. 90 dakikanın en başarılı 2 ismi var. En-Nesyri ve 38'ine gelmiş karakterli profesyonel Dzeko… Zaten taraftar da onun hakkını verdi. F.Bahçe'nin girdiği gol pozisyonlarının hepsinde En-Nesyri var. 2 gol attı, bir net pozisyonu kötü kullandı, bir kere direğe takıldı, 3 kere de gecenin başarılı ismi Erce'yi geçemedi. Kaçan penaltının da asistini yaptı. Eğer yönetim, En-Nesyri'yi bırakırsa çok büyük bir hataya imza atar.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Dzeko da zaman zaman orta sahanın içine girip ileriye çok olumlu gollük paslar attı. Kaçırdığı penaltı da aşırı yorgunluğun neticesiydi. F.Bahçe ile ilgili görüşüm şöyle; eğer Mourinho ağır oyunculardan 11'i kurmaya devam ederse işler kesinlikle iyi gitmez.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    FUTBOLU BİLMEDEN HAKEMLİK YAPIYORLAR - AHMET ÇAKAR

    F.Bahçe'nin gazı iyice kaçmış… Maça baktığınızda belki 5-6 golle kazanabilecekleri bir oyun vardı. En-Nesyri iki tane attı ama en az 2-3 tane de kaçırdı. Fenerbahçe'de sorun, pozisyona girememek değil. Tempo, istek, takım boyu, top kayıpları… Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda çok şeyi yitirmişler gibi oynuyorlar.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    İlk yarıda Fenerbahçe'nin attığı iki gol var. İkisi de Hatayspor'un ikramı. İlkinde sol bek topla debelendi, kaptırdı. Dzeko, En-Nesyri'nin önüne mükemmel bıraktı, gol geldi. Bu golden sonra konuk ekip –ki ligimizin en kötü takımlarından biri haline gelmiş, Fenerbahçe kalesine gitmeye başladı. Hataysporlu oyuncular giderken ne baskı var ne de başka bir şey… Atılan şut Levent'e çarpıp gol oldu. Devre berabere gidecekti ki uzatma dakikalarında yine Hatay çıkarken kaptırdı, ortayı Erce kısa yumrukladı, top kendi oyuncusuna çarpıp Fenerbahçe golü oldu.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Fenerbahçe için işler çok kötü. Her kötü anda seyirci 'Yönetim istifa' diye bağırıyor. Bundan sonra ne yapabilirler, kestiremiyorum. Dzeko dışında da ne yaptığını bilen bir şeyler yapan bir oyuncu yok.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Türk hakemleri için her maç acı çekiyoruz… Çok kötüler. Futbolu bilmeden hakemlik yapıyorlar. Verdikleri ve vermedikleri fauller skandal. Mesela Osayi rakip kalecinin tabanla eline vuruyor, sarı kart olması gerekirken hiçbir şey vermiyor. Aboubakar kafayla itiyor mu vuruyor mu tartışılır. Son dakikalarda verdiği penaltıda VAR daveti doğru. Dolayısıyla penaltı kararı da doğru.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    DZEKO'YA ŞAPKA ÇIKARTILIR - BÜLENT TİMURLENK

    Teknik direktörü olmayan 16 maçın 10'unu kaybetmiş ve İstanbul'a 5 cezalı oyuncusundan mahrum gelen Hatayspor'un ne kadar futbol oynayabileceğini tahmin etmek kolay, yeni yılın ilk maçında F.Bahçe'nin puan tablosuna karşı nasıl bir reaksiyon vereceği ise az buçuk soru işaretiydi. Galibiyetten daha çok oyun…

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Kağıt üzerinde 4-4-2 şeklinde okunabilecek dizilişi Mourinho, Levent'i sol stopere çekip Tadic'i iki santrforun arkasına atıp 3-4-1-2 olarak sahaya sürdü takımını. Sezon başı analizlerinde hızlı kanat oyuncusunun yokluğuna dem vuran Portekizli teknik adamın, sakat Maximin ve Oğuz dışında bu tarife uymayan İrfan Can ve Cengiz'i kulübede oturttuğunun altını çizmek lazım.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    Hatayspor savunması kalesinde gördüğü iki golü de topla çıkarken yediği baskı sonrasındaki basit hatalara borçlu. En-Nesyri fırsatçılığını iki pozisyonda gösterdi ancak ev sahibi takım adına maçın adamı kesinlikle Edin Dzeko. Bu yaşta bu mücadelesine şapka çıkartılır. Fred'in hücum bölgesine attığı paslardaki verimsizlik ve takımın Tadic'i sırtında taşıması, F.Bahçe'nin maç boyunca sete yerleşmesini önledi.

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

    İlk yarıdaki 23 orta da bir önceki gün G.Saray'ın 45 dakikada yaptığı 15 orta kadar oyunun defosu. Takım boyunu bu kadar uzun tutunca Hatay da beklenenden daha fazla topa sahip oldu. Tabelanın fişini çekmeden son 15 dakikaya girmek elbette büyük gerilim. Kafa atan Aboubakar neden kırmızı görmedi, hakeme sormak lazım. Kadıköy'de gerilim yüksek, takımın da böyle bir atmosferde sakin kalabilmesi mümkün değil. 3 puan dışında lig maratonunda 7 kurtarış yapan Erce dışında çok da hatırası olmayan bir 90 dakika…

    Spor yazarları Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi!

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