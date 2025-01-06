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Issa Kabore Bremen'de

Alman ekibi Werder Bremen, Galatasaray'ın da istediği Kabore'yi Manchester City'den sezon sonuna kadar kiraladı.  23 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Werder Bremen ve ligdeki yeni maceramı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 17:03
Issa Kabore Bremen’de

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    Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Issa Kabore, Werder Bremen'e imza attı.

    Alman ekibi, Kabore'yi Manchester City'den sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Werder Bremen ve ligdeki yeni maceramı sabırsızlıkla bekliyorum. Werder Bremen şu ana kadar iyi bir sezon geçirdi. Sezonun iyi geçen ilk yarısının üzerine bir şeyler katmak istiyorum. Kulüp, taraftarlar ve şehir için üzerime düşeni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Issa Kabore, sezonun ilk yarısında Benfica'da kiralık olarak forma giymişti. Portekiz temsilcisinde 7 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.

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