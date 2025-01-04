Yaz aylarında kadrosuna kattığı yıldızlara ara dönemde yenilerini eklemek isteyen Galatasaray'da Ocak ayının başlamasıyla birlikte temaslara hız verildi. Cimbom'ın listesindeki bir isimden kötü haber geldi.
Yaz aylarında kadrosuna kattığı yıldızlara ara dönemde yenilerini eklemek isteyen Galatasaray'da Ocak ayının başlamasıyla birlikte temaslara hız verildi. Cimbom'ın listesindeki bir isimden kötü haber geldi.
SAĞ BEK HAREKATI
Elias Jelert'ten istediği verimi ilk yarıda pek de alamayan Elias Jelert'in gönderilmesi gündemde. Bu nedenle sağ bek transferi yapmak isteyen Aslan, birçok yıldızı gündemine aldı.
Danimarkalı oyuncunun ayrılmasıyla birlikte imzaların atılması bekleniyor.
EVERTON TALİP
Bu sezon 9 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girdi. İngiliz temsilcisinin beklenen ücreti resmi olarak teklif etmesi halinde trnasfere izin verilecek.
KABORE KARARINI VERDİ
Milan van Eijk'ın liste başı olduğu Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biri de Issa Kabore'ydi. Yıldız futbolcu için bir süredir devrede olan sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Burkina Fasolu yıldız Werder Bremen ile anlaşmak üzere.
BU SEZON KABORE
Sezon başında Benfica'ya kiralanan 23 yaşındaki Kabore, beklediği forma şansını bulamadı. Toplamda 7 karşılaşmaya çıktı ve 1 asist yaptı.