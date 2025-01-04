SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimler için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılıların istediği bir futbolcu kararını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 19:49 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 19:49
Galatasaray’a transferde kötü haber! Yeni adresi belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yaz aylarında kadrosuna kattığı yıldızlara ara dönemde yenilerini eklemek isteyen Galatasaray'da Ocak ayının başlamasıyla birlikte temaslara hız verildi. Cimbom'ın listesindeki bir isimden kötü haber geldi.

    Elias Jelert (AA)Elias Jelert (AA)

    SAĞ BEK HAREKATI

    Elias Jelert'ten istediği verimi ilk yarıda pek de alamayan Elias Jelert'in gönderilmesi gündemde. Bu nedenle sağ bek transferi yapmak isteyen Aslan, birçok yıldızı gündemine aldı.

    Danimarkalı oyuncunun ayrılmasıyla birlikte imzaların atılması bekleniyor.

    Elias Jelert (AA)Elias Jelert (AA)

    EVERTON TALİP

    Bu sezon 9 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girdi. İngiliz temsilcisinin beklenen ücreti resmi olarak teklif etmesi halinde trnasfere izin verilecek.

    Issa Kabore Luton Town'da da forma giydi (REUTERS)Issa Kabore Luton Town'da da forma giydi (REUTERS)

    KABORE KARARINI VERDİ

    Milan van Eijk'ın liste başı olduğu Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biri de Issa Kabore'ydi. Yıldız futbolcu için bir süredir devrede olan sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Burkina Fasolu yıldız Werder Bremen ile anlaşmak üzere.

    Issa Kaboe ve Zeki Amdouni (REUTERS)Issa Kaboe ve Zeki Amdouni (REUTERS)

    BU SEZON KABORE

    Sezon başında Benfica'ya kiralanan 23 yaşındaki Kabore, beklediği forma şansını bulamadı. Toplamda 7 karşılaşmaya çıktı ve 1 asist yaptı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Galatasaray - Göztepe | CANLI
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Trabzonspor’un Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
    Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi | Ordu’da Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı
    Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada
    New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana
    2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!
    DEM - Devlet Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk anlattı... Silah bırakma çağrısı ne zaman gelecek?
    Tesla saldırganı Matthew Livelsberger’in intihar mektubu ve şüpheli e-posta! ABD derin devleti harekete geçti
    Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a veda! Ferdi Tayfur’un tabutunu öperek ağladı
    Sizin İçin Seçtiklerimiz
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar Anderson Talisca'da sona doğru! Fenerbahçe'nin gözdesini kapıyorlar Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı Galatasaray'dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı Galatasaray’a piyango! Premier Lig’den talibi çıktı Galatasaray'a piyango! Premier Lig'den talibi çıktı OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zammı ocak ayında kaç TL olacak? TÜİK iş yeri konut kirası hesaplama Galatasaray’ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı Galatasaray'ı üzen Victor Osimhen haberi! İlk transfer teklifi yapıldı