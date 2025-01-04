Issa Kabore Luton Town'da da forma giydi (REUTERS)

KABORE KARARINI VERDİ

Milan van Eijk'ın liste başı olduğu Galatasaray'ın gündemindeki oyunculardan biri de Issa Kabore'ydi. Yıldız futbolcu için bir süredir devrede olan sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Burkina Fasolu yıldız Werder Bremen ile anlaşmak üzere.