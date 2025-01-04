Fenerbahçe’ye 60 milyon euroluk yıldız! Transferde dev bomba

Kariyerinde 1 Olimpiyat Oyunları ikinciliği, 3 Hırvatistan Kupası, 5 Hırvatistan ligi, 1 U21 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Almanya Süper Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası ve 2 Almanya Kupası bulunmaktadır.
SZYMANSKİ'NİN DURUMU BEKLENİYOR
Geçen sezon Dinamo Moskova'dan 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Sebastian Szymanski, özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmıştı. Ancak ikinci yarıdan itibaren takımın en kötüleri arasına giren ve skor katkısı adeta bıçak gibi kesilen Polonyalı maestronun takımdan ayrılması gündemde.
Bu sezon 26 maçta 2 gol atıp 5 asistte kalan Szymanski için özellikle İtalya'dan taliplerin olduğu biliniyor. Ancak resmiyete kavuşan bir durum söz konusu değil. Eğer teklif ulaşırsa oyuncu için belirlenen bonservis üzeirnden çok da esneme yapılmadan anlaşam yoluna giidlecek.