Fenerbahçe’ye 60 milyon euroluk yıldız! Transferde dev bomba

FENERBAHÇE DEVREDE

Barcelona'nın yaşadığı kriz sonrasında devreye girdiği ifade edilen Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ile kiralık olarak bu transferi sona erdirmek istediği belirtildi.

Ayrıca listede Anderson Talisca, Mario Hermoso ve kevin de Bruyne'nin de aldığı ifade edildi. Belçiaklı yıdlızın da kontratı sona eriyor.

BU SEZON DANI OLMO

Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, Katalan ekibinin formasını giydiği 15 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı ve 813 dakika sahada kaldı. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunurken güncel piyasa değeri 60 milyon Euro.

DANI OLMO KİMDİR? 7 Mayıs 1998 tarihinde bir Katalonya şehri Terrassa'da doğan Dani Olmo Carvajal, 26 yaşındadır. Futbola Espanyol'da başlamış ancak ezeli rakip Barcelona tarafından transfer edilmiştir. 2014'te Dinamo Zagreb ile ilk yurt dışı deneyimini yaşayan yıldız futbolcu, Leipzig tarafından 35 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle takıma kazandırılır. Burada da adından söz ettiren Olmo, 2024-2025 sezonunun başında 55 milyon Euro'ya Barcelona'ya geri dönmüştür.