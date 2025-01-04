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Fenerbahçe'ye 60 milyon euroluk yıldız! Transferde dev bomba

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini Galatasaray'ın 8 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, ara transferde atağa kalktı. Sarı lacivertli ekip La Liga devinin yıldızını gözüne kestirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:30 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:34
Fenerbahçe’ye 60 milyon euroluk yıldız! Transferde dev bomba

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    Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak ve taraftarını sevindirmek isteyen Kanarya'da 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli ekipte bir dünya yıldızı daha gündeme geldi.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    İlk yarıda aldığı sonuçlarla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabilmek. Bunun için de teknik direktör Jose Mourinho ve ekibi en doğru oyuncularla yola devam edebilmek adına yönetimle istişare halinde. Sürekli yapılan toplantılarla çarpıcı transferlerin yapılmasına odaklanıldı.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    Yeni Asır'ın haberine göre sarı laciverteli ekibin 10 numara takviyesinin ilk sırasında Dani Olmo var. La Liga yönetiminden İspanyol futbolcu için Barcelona'ya lisans ��ıkarma konusunda izin verilmemesi hesapları altüst etti. Katalan devi, yıldız futbolcuya tüm sorumluluklarını yerine getirerek parasını ödeyecek. Oynatmak adına da farklı bir takıma göndermeyi planlıyor.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    FENERBAHÇE DEVREDE
    Barcelona'nın yaşadığı kriz sonrasında devreye girdiği ifade edilen Fenerbahçe'nin Jose Mourinho kozu ile kiralık olarak bu transferi sona erdirmek istediği belirtildi.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    Ayrıca listede Anderson Talisca, Mario Hermoso ve kevin de Bruyne'nin de aldığı ifade edildi. Belçiaklı yıdlızın da kontratı sona eriyor.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    BU SEZON DANI OLMO
    Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, Katalan ekibinin formasını giydiği 15 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsıp 1 de asist yaptı ve 813 dakika sahada kaldı.

    Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunurken güncel piyasa değeri 60 milyon Euro.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    DANI OLMO KİMDİR?

    7 Mayıs 1998 tarihinde bir Katalonya şehri Terrassa'da doğan Dani Olmo Carvajal, 26 yaşındadır. Futbola Espanyol'da başlamış ancak ezeli rakip Barcelona tarafından transfer edilmiştir. 2014'te Dinamo Zagreb ile ilk yurt dışı deneyimini yaşayan yıldız futbolcu, Leipzig tarafından 35 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle takıma kazandırılır. Burada da adından söz ettiren Olmo, 2024-2025 sezonunun başında 55 milyon Euro'ya Barcelona'ya geri dönmüştür.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    İspanya Milli Takımı ile 41 karşılaşmaya çıkan deneyimli 10 numara, 11 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    Kariyerinde 1 Olimpiyat Oyunları ikinciliği, 3 Hırvatistan Kupası, 5 Hırvatistan ligi, 1 U21 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Almanya Süper Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası ve 2 Almanya Kupası bulunmaktadır.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    SZYMANSKİ'NİN DURUMU BEKLENİYOR
    Geçen sezon Dinamo Moskova'dan 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Sebastian Szymanski, özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmıştı. Ancak ikinci yarıdan itibaren takımın en kötüleri arasına giren ve skor katkısı adeta bıçak gibi kesilen Polonyalı maestronun takımdan ayrılması gündemde.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

    Bu sezon 26 maçta 2 gol atıp 5 asistte kalan Szymanski için özellikle İtalya'dan taliplerin olduğu biliniyor. Ancak resmiyete kavuşan bir durum söz konusu değil. Eğer teklif ulaşırsa oyuncu için belirlenen bonservis üzeirnden çok da esneme yapılmadan anlaşam yoluna giidlecek.

    Fenerbahçe’ye 60 milyon Euro’luk yıldız! Transferde dev bomba

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