SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde!

Tecrübeli hoca Şenol Güneş, “Son maçta oyunumuzda önemli ilerleme vardı. Bunu daha iyi hale getirmeliyiz. Bu dönemde skor almak önemli” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun’da zafer peşinde!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzon'da teknik heyet ve oyuncular yarın oynanacak olan Samsunspor maçından başka bir şey düşünmüyor. 2025 yılına galibiyetle başlamak ve deplasmandaki 3 puan hasretini sonlandırmak isteyen Bordo- Mavililer'de Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına uyarılarda bulunuyor.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Samsunspor'un bu sezon oynadığı karşılaşmaları analiz ederek galibiyet planını hazırlayan Bordo-Mavililer'in teknik patronu Güneş, oyuncularından bu maçta daha fazla şut çekmelerini istedi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    TOP KAYIPLARINA DİKKAT
    Takımın son haftalardaki oyunundan memnun olan ancak daha geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu her fırsatta belirten deneyimli teknik adam, bu dönemde skor almanın önemine dikkat çekerek, "Bodrum maçında uzaktan atılan şutla bulduğumuz gol çok değerliydi. Bunu daha sıklaştırmalıyız. Samsunspor maçında bunun sayısını artıralım. Ayrıca çok basit top kayıpları yapıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda da dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Samsunspor bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alırken sadece 2 kez sahadan yenik ayrıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti I Cenaze programı belli oldu! Acılarla dolu bir yaşam: Babam bir daha dönmedi…
    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türkiye’de
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    MEMURA EN AZ 40 BİN TL | Aralık enflasyonu öncesi son tahminler! Zam oranı %12.73 olur mu?
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık