Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TOP KAYIPLARINA DİKKAT

Takımın son haftalardaki oyunundan memnun olan ancak daha geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu her fırsatta belirten deneyimli teknik adam, bu dönemde skor almanın önemine dikkat çekerek, "Bodrum maçında uzaktan atılan şutla bulduğumuz gol çok değerliydi. Bunu daha sıklaştırmalıyız. Samsunspor maçında bunun sayısını artıralım. Ayrıca çok basit top kayıpları yapıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda da dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.