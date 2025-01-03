Trabzon'da teknik heyet ve oyuncular yarın oynanacak olan Samsunspor maçından başka bir şey düşünmüyor. 2025 yılına galibiyetle başlamak ve deplasmandaki 3 puan hasretini sonlandırmak isteyen Bordo- Mavililer'de Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına uyarılarda bulunuyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Samsunspor'un bu sezon oynadığı karşılaşmaları analiz ederek galibiyet planını hazırlayan Bordo-Mavililer'in teknik patronu Güneş, oyuncularından bu maçta daha fazla şut çekmelerini istedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş Samsun'da zafer peşinde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
TOP KAYIPLARINA DİKKAT
Takımın son haftalardaki oyunundan memnun olan ancak daha geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu her fırsatta belirten deneyimli teknik adam, bu dönemde skor almanın önemine dikkat çekerek, "Bodrum maçında uzaktan atılan şutla bulduğumuz gol çok değerliydi. Bunu daha sıklaştırmalıyız. Samsunspor maçında bunun sayısını artıralım. Ayrıca çok basit top kayıpları yapıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda da dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.