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Fırtına'nın demirbaşı! Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır kariyeri ve başarılarıyla dikkat çekiyor

Bu sezon Süper Lig’de 4.25 kurtarış ortalaması ile maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ve Türk futboluna imzasını atıyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Fırtına’nın demirbaşı! Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır kariyeri ve başarılarıyla dikkat çekiyor

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    Trabzonspor'da yılların değiştiremediği tek isim Uğurcan Çakır oldu. 2017-2018 sezonundan itibaren düzenli olarak forma giymesine rağmen 2014-2015 sezonundan bu yana A takım kadrosunda yer alan Uğurcan, kariyerinde birçok başkan ve teknik direktörle çalışarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Her sezon birçok oyuncu sirkülasyonunun yaşandığı Bordo-Mavili takımda değişmeyen tek isim olan deneyimli file bekçisi, bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig'in 'altın eldiveni' olarak öne çıktı. 4.25 kurtarış ortalamasıyla maç başına en fazla kurtarış yapan Uğurcan Çakır, Trabzon'daki 9.5 yıllık kariyerinde 4 başkan ve 12 teknik direktör gördü.

    ÖNEMLİ BAŞARILAR YAKALADI
    Vahid Halilhodzic, Şota Arveladze, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, İhsan Derelioğlu, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve son olarak Şenol Güneş gibi önemli teknik direktörlerle çalışma fırsatı bulan Uğurcan; kulüp başkanı olarak ise İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan dönemlerini gördü. Bordo-Mavili formayla 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    BU SEZON ÇOK FORMDA
    Milli kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor.

    3000'E 2 PUAN KALDI
    1959 yılında kurulan Süper Lig'e 1974/75 sezonunda katılan ve lige damga vuran Trabzonspor, tarihi bir başarıya daha yaklaşıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig tarihinde 3000 puan barajına ulaşmak için yalnızca 2 puana ihtiyaç duyuyor.

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