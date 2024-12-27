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Barış Alper Yılmaz'ın gözü krallıkta!

Süper Lig'de attığı 8 golle kariyer rekorunu ilk yarıda kıran Barış Alper Yılmaz, ligin de en fazla skor üreten yerli oyuncusu oldu. 12 golle zirvede bulunan Krzysztof Piatek'i izleyen Barış, krallık yarışında mücadele eden tek kanat oyuncusu olmayı başardı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:12
Barış Alper Yılmaz’ın gözü krallıkta!

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    Galatasaray'ın sahadaki en önemli güçlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz, her sene üzerine koyarak devam ediyor.

    Teknik direktör Okan Buruk'un 'jokeri' olan başarılı futbolcu sezon başında milli takımdaki performansıyla kendisini eleştirenlere en iyi yanıtı sahada vermeyi başardı. Bu sezon ağırlık olarak kanatlarda forma giyen Barış, yeri geldiğinde bek ve forvete de geçti.

    Süper Lig'de attığı 8 golle kariyer rekorunu ilk yarıda kıran milli futbolcu, ligin de en fazla skor üreten yerli oyuncusu oldu. 12 golle zirvede bulunan Krzysztof Piatek'i izleyen Barış, krallık yarışında mücadele eden tek kanat oyuncusu olmayı başardı.

    Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 24 maça çıkan Barış Alper, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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