Trabzonspor 8 milyon Euro değerindeki yıldızın peşinde!

Oleksandr Zubkov. (Sosyal medya)

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Ukrayna ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon euro. Ekonomik olarak ciddi bir yatırım gibi gözükse de gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı.