Trabzonspor 8 milyon Euro değerindeki yıldızın peşinde!

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı.
Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı.
Tecrübeli teknik adam, ilk etapta stoper, kanat forvet ve orta sahaya takviye istiyor. Bu doğrultuda hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Listeye giren son futbolcu ise Oleksandr Zubkov.
Shakhtar'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu tam anlamıyla Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Gerekirse forvette bile oynayabiliyor. Yani 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle tam anlamıyla bir joker özelliği taşıyor.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Ukrayna ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon euro. Ekonomik olarak ciddi bir yatırım gibi gözükse de gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, belli noktalarda fedakarlık yapma kararı aldı.