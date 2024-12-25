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Trabzonspor'da hedef Atilla Szalai!

Geri dönmek isteyen eski yıldızı Vitor Hugo'nun durumunu değerlendiren Trabzonspor, sezon başı da görüşüp son aşamaya getirdiği Fenerbahçeli eski yıldız Atilla Szalai'yi de gündemine aldı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:18
Trabzonspor’da hedef Atilla Szalai!

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    Trabzonspor stoper transferine büyük önem verirken bu doğrultuda Kopenhag'ın yıldızı Kevin Diks'in işini bitirmede önemli mesafe aldı.

    Geri dönmek isteyen eski yıldızı Vitor Hugo'nun durumunu değerlendiren Trabzonspor, sezon başı da görüşüp son aşamaya getirdiği Fenerbahçeli eski yıldız Atilla Szalai'yi de gündemine aldı.

    Günebakış'ın haberine göre; Szalai ile sezon başı anlaşma aşamasına gelen ancak tercihini Savic'ten yana kullanan Trabzonspor bu kez Szalai için yeniden temas kurduğu ifade edildi.

    Habere göre; Attila Szalai, kulübü Hoffenheim'den ayrılmak istiyor ve menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber gönderdi. Szalai'nin stoper dışında sol bekte de forma giymesinin de avantajı ile Trabzonspor'un bu oyuncunun durumunu değerlendirdiği teknik direktör Şenol Güneş'in bu yönde kararına göre hareket edeceği belirtildi.

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