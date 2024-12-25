Rafa Silva takımda kalacak!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan çok sayıda isim gönderilecek.



Başta Arthur Masuaku olmak üzere çok sayıda futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah- beyazlılarda buradan yaratılacak kaynak ara transfer döneminde kullanılacak.



Takımın en iyi oyuncusu olarak görülen ve taraftarların da çok sevdiği Portekizli yıldız Rafa Silva dışındaki tüm yabancı oyuncuların gidişine sıcak bakılıyor.



Yerli oyunculardan ise Semih ve Mustafa gibi genç yetenekler dışında tüm oyunculara gelecek teklifler değerlendirilecek.