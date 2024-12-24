Paulo Dybala’dan Galatasaray kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi.

Paulo Dybala. (AFP)



YÜKSEK MAAŞI ENGEL



Roma'da 6 maç daha oynaması halinde yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak. İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyu yüksek maaşından dolayı kadroda düşünmüyor.



GALATASARAY'I REDDETTİ!



Roma'nın bu kararına rağmen Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.