PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı

88 lig maçında 2.59 puan ortalaması yakalayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Avrupa’nın 10 büyük liginin tarihinde bir takımın başında en yüksek ortalamaya sahip 3. teknik adam olmayı başardı. Guardiola, Amorim ve Flick’i sollayan başarılı hoca sadece Ajax efsanesi Kovacs ve PSV’yi çalıştıran Peter Bosz’un gerisinde kaldı. Mourinho da Porto performasıyla 8. sırada yer aldı.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de 2.5 yıldır Okan Buruk fırtınası esiyor. Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı istatistikleri adeta paramparça ediyor. Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında şu ana kadar Süper Lig'de 88 maça çıkarken tam 73 galibiyet elde etmeyi başardı.

    Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Başarılı hoca 9 beraberlik ve sadece 6 da yenilgi yaşadı. Maç başına 2.59 gibi inanılmaz bir puan ortalaması yakalayan Buruk sadece Türkiye değil Avrupa futbol tarihine de geçen bir performansa imzasını attı.

    Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr)Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr)

    SADECE 6 YENİLGİ ALDI
    51 yaşındaki hoca, Avrupa'nın 10 büyük liginin tarihinde bir takımın başında en yüksek puan ortalamasına sahip 3. teknik adam unvanını aldı. Buruk bu alanda sadece, bir Ajax efsanesi olan Stefan Kovacs ve şu anda PSV'yi çalıştıran Peter Bosz'un gerisinde kaldı.

    Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    12 Mayıs 1995'te hayatını kaybeden Kovacs 1971-1973 arasında Ajax'ın başında 2.69 ortalama elde etmişti. Bosz ise 1.5 yıldır çalıştırdığı PSV ile 2.67 ortalamaya imza attı. Buruk 2.59'luk ortalama ile çok sayıda ünlü teknik adamı solladı. Porto'nun başında 2.45 ortalama elde eden Jose Mourinho da 8. sırada yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Siyonist medyasından Türkiye alarmı: İsrail’in yeni komşusu Türkiye mi olacak?
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?