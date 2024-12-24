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Süper Lig'de 2.5 yıldır Okan Buruk fırtınası esiyor. Galatasaray'ın tecrübeli teknik adamı istatistikleri adeta paramparça ediyor. Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında şu ana kadar Süper Lig'de 88 maça çıkarken tam 73 galibiyet elde etmeyi başardı.

Okan Buruk gururla sunar! Tecrübeli hoca sadece Türkiye değil Avrupa tarihine geçen bir performansa imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Başarılı hoca 9 beraberlik ve sadece 6 da yenilgi yaşadı. Maç başına 2.59 gibi inanılmaz bir puan ortalaması yakalayan Buruk sadece Türkiye değil Avrupa futbol tarihine de geçen bir performansa imzasını attı.