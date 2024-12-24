Eyüpspor önünde aldığı beraberlikle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde devre arasına giren Fenerbahçe 'de kaos hakim. Sarı-Lacivertliler'in çok büyük umutlar ve astronomik bir maliyetle takımın başına getirdiği Jose Mourinho şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi hayal kırıklığına uğratmış durumda.

DAHA İYİSİNİ BULAMAYIZ! Eyüp maçındaki puan kaybı ve sergilenen silik futbol sonrasında Portekizli teknik adamın geleceğini çok ciddi şekilde masaya yatıran Sarı-Lacivertliler 'şimdilik' yola devam kararı aldı. Yönetimin iki büyük sıkıntı nedeniyle operasyonu rafa kaldırdığı belirtiliyor.

Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede, "Evet tablo iç açıcı değil. Oyun olarak beklentilerin çok altındayız. Ancak Mourinho'yu göndersek kimi getireceğiz? Şu durumda daha iyi bir isim bulmamız imkansız." dediği öğrenildi.