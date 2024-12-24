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Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor

Başkan Ali Koç’un yöneticiler ve sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede, “Evet tablo iç açıcı değil. Ancak Mourinho’yu gönderince kimi getireceğiz?” dediği öğrenildi. Ayrıca olası bir ayrılığın astronomik maliyetinin de Sarı-Lacivertliler’e geri adım attırdığı belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor

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    Eyüpspor önünde aldığı beraberlikle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde devre arasına giren Fenerbahçe'de kaos hakim. Sarı-Lacivertliler'in çok büyük umutlar ve astronomik bir maliyetle takımın başına getirdiği Jose Mourinho şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi hayal kırıklığına uğratmış durumda.

    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    DAHA İYİSİNİ BULAMAYIZ!
    Eyüp maçındaki puan kaybı ve sergilenen silik futbol sonrasında Portekizli teknik adamın geleceğini çok ciddi şekilde masaya yatıran Sarı-Lacivertliler 'şimdilik' yola devam kararı aldı. Yönetimin iki büyük sıkıntı nedeniyle operasyonu rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede, "Evet tablo iç açıcı değil. Oyun olarak beklentilerin çok altındayız. Ancak Mourinho'yu göndersek kimi getireceğiz? Şu durumda daha iyi bir isim bulmamız imkansız." dediği öğrenildi.

    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    YENİ KARARLAR ALINDI
    Ayrıca ayrılığın astronomik bir maliyetinin bulunması sebebiyle de adım atıldığı belirtiliyor. Sezonun 2. yarısı için bazı yeni kararlar da alan Ali Koç'un artık daha fazla Samandıra'da olacağı ve takımla sürekli temas halinde olacağı ifade ediliyor.

    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    GEÇMİŞ OLSUN JOSE MOURINHO
    Kulüp dün Jose Mourinho'nun ameliyat olduğunu açıkladı ve "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

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