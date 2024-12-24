SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hakim Ziyech ayrılmak için 2 şart!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fennec Football'ın haberine göre Hakim Ziyech, şartlarını karşılayacak oranda maaş beklentisinin yanı sıra kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer almasını istiyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:17
Hakim Ziyech ayrılmak için 2 şart!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    Faslı kanat oyuncusunun devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak için 2 şart koştuğu belirtildi.

    Fennec Football'ın haberine göre; Hakim Ziyech, şartlarını karşılayacak oranda maaş beklentisinin yanı sıra kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer almasını istiyor

    Hakim Ziyech'in bu taleplerinin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği kaydedildi.

    Fransız ekibi Rennes'in Hakim Ziyech transferi için devrede olduğu aktarılırken; Benfica, Olimpiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de Hakim Ziyech'e talip olduğu öne sürüldü.

    Ziyech, bu sezon Galatasaray'da 11 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 1 asist üretti.

    Fenerbahçeden görülmemiş hamle! Taliscadan sonra sıra ondaFenerbahçeden görülmemiş hamle! Taliscadan sonra sıra onda
    Fenerbahçe'den görülmemiş hamle! Talisca'dan sonra sıra onda

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    Ankara Şam’a ’Bahar’ı getirdi | Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın verdiği mesajdan kimler rahatsız oldu? Kasiyun Dağı neden seçildi?
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Şam’da Türk Rüzgarı: Yeni Suriye’de Ankara etkisi artıyor | Kabinede tanıdık isimler!
    Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor
    Fenerbahçe’den görülmemiş hamle! Talisca’dan sonra sıra onda
    Promosyona yeni maaş ayarı! Ocak zamları nasıl yansıyacak? Emekliler bankadan aldığı parayı güncelleyebilecek mi?
    Meteoroloji 24 Aralık Salı hava durumu | Kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı! İstanbul, Bursa, Yalova, İzmir...
    Üniversitelilere yarı zamanlı iş desteği! Başkan Erdoğan detayları açıklayacak! 60 bin genç istihdam edilecek
    Jose krizi büyüyor! Fenerbahçe yönetimi iki sıkıntıdan dolayı Portekizli hoca ile yola devam ediyor
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Mossad’ın eski yetkilisinden çarpıcı iddia: Lübnan saldırısı 10 yıl önce planlandı
    AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! Yeni İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir oldu
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz