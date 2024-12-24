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La Liga'da ayın en iyisi Arda Güler!

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, La Liga'da ayın en iyi 23 yaş altı futbolcusu seçildi. Milli futbolcu son dönemdeki performansıyla yeniden ön plana çıkmayı başarmıştı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:09 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 00:13
La Liga’da ayın en iyisi Arda Güler!

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    La Liga'da her ay verilen Ayın En İyi 23 Yaş Altı Futbolcusu ödülünü bu kez Arda Güler kazandı. Milli oyuncu, son dönemdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

    Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

    Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki yıldız, Aralık ayı içerisinde 5 mücadelede yer aldı. Girona karşısında attığı golle birlikte Rayo Vallecano karşısında da 2 asist yaptı.

    Arda Güler La Liga resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarla tebrik edildi.

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