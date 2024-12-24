La Liga’da ayın en iyisi Arda Güler!

La Liga'da her ay verilen Ayın En İyi 23 Yaş Altı Futbolcusu ödülünü bu kez Arda Güler kazandı. Milli oyuncu, son dönemdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
La Liga'da her ay verilen Ayın En İyi 23 Yaş Altı Futbolcusu ödülünü bu kez Arda Güler kazandı. Milli oyuncu, son dönemdeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki yıldız, Aralık ayı içerisinde 5 mücadelede yer aldı. Girona karşısında attığı golle birlikte Rayo Vallecano karşısında da 2 asist yaptı.
Arda Güler La Liga resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarla tebrik edildi.
🌟🇹🇷— LALIGA (@LaLiga) December 23, 2024
🤍 @10ardaguler, del @realmadrid, es el 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗨𝗕𝟮𝟯 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦 de diciembre.#LALIGAU23OFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA#LALIGAEASPORTS | @RiyadhSeason