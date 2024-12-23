Eyüpspor ile berabere kalarak 2024'ü tatsız bitiren Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho , safra kesesi operasyonu geçirdi.

Jose Mourinho (AA)

Sarı lacivertli ekioten şu açıklama yapıldı;

"Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."