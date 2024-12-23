Eyüpspor ile berabere kalarak 2024'ü tatsız bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, safra kesesi operasyonu geçirdi.
Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
Eyüpspor ile berabere kalarak 2024'ü tatsız bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, safra kesesi operasyonu geçirdi.
Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.
Sarı lacivertli ekioten şu açıklama yapıldı;
"Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."