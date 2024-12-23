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Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, operasyon geçirmek üzere yurt dışına giden Jose Mourinho hakkında açıklamada bulundu. Deneyimli teknik direktörün safra kesesine operasyon yapıldığı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:21
Fenerbahçe’den Jose Mourinho açıklaması!

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    Eyüpspor ile berabere kalarak 2024'ü tatsız bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, safra kesesi operasyonu geçirdi.

    Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    Sarı lacivertli ekioten şu açıklama yapıldı;

    "Geçmiş Olsun Jose Mourinho! Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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