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Kayserispor - Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Kayserispor - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında heyecan dorukta! Lider Galatasaray düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayserispor’a konuk oluyor. Ligdeki performanslarıyla dikkat çeken iki ekip puan mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte maçın saati ve yayın bilgileri.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:35
Kayserispor - Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Kayserispor - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

İÇİNDEKİLER

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    Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında yer alıyor. İşte maçın detayları.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kayserispor-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

    Kayserispor-Galatasaray mücadelesi 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kayserispor-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

    Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanacak bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı HD kalitesinde izleme imkanına sahip olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Takımların Muhtemel 11'leri

    Kayserispor'un Muhtemel İlk 11'i

    Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanviner, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

    Kayserispor, saha avantajını kullanarak güçlü bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

    Galatasaray'ın Muhtemel İlk 11'i

    Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

    Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sahaya iddialı bir kadro ile çıkacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Maç Öncesi Notlar

    Bu karşılaşma, hem Kayserispor'un evindeki performansı hem de Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, puan kaybına tahammül edemezken, Kayserispor da ligde üst sıralara tırmanmak için kazanmak istiyor.

    Futbolseverler, 22 Aralık Pazar günü ekran başında olmayı unutmasın!

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