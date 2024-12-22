Kayserispor - Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Kayserispor - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sahaya iddialı bir kadro ile çıkacak.

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Maç Öncesi Notlar

Bu karşılaşma, hem Kayserispor'un evindeki performansı hem de Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, puan kaybına tahammül edemezken, Kayserispor da ligde üst sıralara tırmanmak için kazanmak istiyor.

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