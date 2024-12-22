Kayserispor - Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Kayserispor - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında yer alıyor. İşte maçın detayları.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında yer alıyor. İşte maçın detayları.
Kayserispor-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Kayserispor-Galatasaray mücadelesi 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.
Kayserispor-Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Kayserispor'un ev sahipliğinde oynanacak bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı HD kalitesinde izleme imkanına sahip olacak.
Takımların Muhtemel 11'leri
Kayserispor'un Muhtemel İlk 11'i
Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanviner, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken
Kayserispor, saha avantajını kullanarak güçlü bir oyun sergilemeyi hedefliyor.
Galatasaray'ın Muhtemel İlk 11'i
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen
Galatasaray ise şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu maçta sahaya iddialı bir kadro ile çıkacak.
Maç Öncesi Notlar
Bu karşılaşma, hem Kayserispor'un evindeki performansı hem de Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, puan kaybına tahammül edemezken, Kayserispor da ligde üst sıralara tırmanmak için kazanmak istiyor.
Futbolseverler, 22 Aralık Pazar günü ekran başında olmayı unutmasın!