Serdal Adalı bombayı patlattı: Anlaşmak üzereyiz

Serdal Adalı (İHA)

"BİRAZ CANIM SIKKIN"

"Maçtan geliyorum. Biraz canım sıkkın. İnsanın canı sıkılıyor. Kendimden daha çok taraftarın üzüntüsü beni daha çok üzüyor. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Son 1-1.5 ayda masa devrildi de her şey dağıldı görüntüsü var! Keşke seçim yarın olsaydı da bir an önce müdahale etme şansı olsaydı. Beşiktaş'ın artık bir saniye bile kaybedecek vakti kalmadı."

"SAHA DIŞI FUTBOLCULARI ETKİLİYOR"

"Saha içi ve dışı birlikte yürümeli. Ama saha dışındaki durum, futbolcuları etkiliyor. Doğal değil ama daha önce bunun örnekleri var. Dışarıdaki kuvvetli bir Beşiktaş, saha içinde kendisini gösteriyor. Sezon başında takımın iyi gittiği görüntü aynı zamanda saha dışında camianın birlik beraberlik içerisinde olduğu bir dönem. Dışarıdaki olaylardan sonra bir türlü düzen tutmadı."

"ÜRMANİYE'DE PATRON BELLİ DEĞİL"

"Maalesef Ümraniye'nin patronu belli değil. Bir gün Mete Bey gidiyor, ertesi gün diğer yönetici gidiyor. Çok önemli bir maç öncesi başkan gidiyor. Maalesef bunlar doğru değil. Futbolcu orada kiminle muhatap olacağını bilmiyor. Çok başlılık takımın bu hale gelmesinin en büyük nedeni."