"Zor günlerden geçiyoruz!" Halim Okta'dan beraberlik sözleri

Halim Okta (Takvim Foto Arşiv)

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Halim Okta;, "Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mantal yorgunlukları var." dedi.

İkinci yarıya hazır olacaklarını ifade eden Okta, "Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak." diye konuştu.