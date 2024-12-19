MHK açıkladı: Süper Lig’de 17. haftada düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
20 Aralık Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın
21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün
23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu