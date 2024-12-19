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MHK açıkladı: Süper Lig'de 17. haftada düdük çalacak hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemlerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:41
MHK açıkladı: Süper Lig’de 17. haftada düdük çalacak hakemler

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    Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

    20 Aralık Cuma:

    20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

    21 Aralık Cumartesi:

    16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

    19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

    Hakem (AA)Hakem (AA)

    22 Aralık Pazar:

    13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

    16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

    16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

    19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

    23 Aralık Pazartesi:

    20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

    20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu

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