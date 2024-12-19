MHK açıkladı: Süper Lig’de 17. haftada düdük çalacak hakemler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

20 Aralık Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Emre Kargın

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

Hakem (AA)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray: Mehmet Türkmen

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Ozan Ergün

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Alper Akarsu