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Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşına başladı! Slovak stoper devre arası kararını verecek

İlk tercihi 5 büyük ligde kalmak olan PSG’li Milan Skriniar için Fenerbahçe ve Galatasaray kiralama teklifi yaptı. İki dev, bu transferi bitirip savunmayı sağlama almak istiyor. Slovak Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen Skriniar, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncunun kulübü PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşına başladı! Slovak stoper devre arası kararını verecek

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    Devre ara transfer dönemi resmi olarak başlamadan kılıçlar çekilmeye başlandı! Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.

    Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Fenerbahçe, sakatlanan Oosterwolde ve Becao'nun yerine stoper bakarken Galatasaray da elden çıkarmayı planladığı Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki isim Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar...

    Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Skriniar için iki kulüp de kiralama teklifi yaptı. Tecrübeli oyuncunun 5 büyük ligden teklif beklediği aksi durumda ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini değerlendireceği belirtildi.

    Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Başarılı savunmacının devre arasında kesin kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Slovak stoper, gol veya asist üretemedi. Slovak Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen Skriniar, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Yıldız oyuncunun kulübü PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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