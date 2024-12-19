Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşına başladı! Slovak stoper devre arası kararını verecek

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Devre ara transfer dönemi resmi olarak başlamadan kılıçlar çekilmeye başlandı! Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.

Milan Skriniar. (Takvim.com.tr foto arşiv) Fenerbahçe, sakatlanan Oosterwolde ve Becao'nun yerine stoper bakarken Galatasaray da elden çıkarmayı planladığı Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki isim Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar...