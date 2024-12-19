Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşına başladı! Slovak stoper devre arası kararını verecek

Devre ara transfer dönemi resmi olarak başlamadan kılıçlar çekilmeye başlandı! Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.
Devre ara transfer dönemi resmi olarak başlamadan kılıçlar çekilmeye başlandı! Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devre arasında stoper hattına takviye yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe, sakatlanan Oosterwolde ve Becao'nun yerine stoper bakarken Galatasaray da elden çıkarmayı planladığı Victor Nelsson'un boşluğunu doldurmak için girişimlerini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki isim Fransız ekibi Paris Saint Germain'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar...
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Skriniar için iki kulüp de kiralama teklifi yaptı. Tecrübeli oyuncunun 5 büyük ligden teklif beklediği aksi durumda ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini değerlendireceği belirtildi.
Başarılı savunmacının devre arasında kesin kararını vermesi bekleniyor. Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Slovak stoper, gol veya asist üretemedi. Slovak Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen Skriniar, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız oyuncunun kulübü PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.