Galibiyet yemini! Trabzonspor, Galatasaray maçını bir çıkış fırsatı olarak görüyor

Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Trabzonspor kimliğine yakışır bir futbolla kazanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını her fırsatta ifade ediyor.

Şenol öğrencileriyle yaptığı toplantılarda "Futbolda kaybetmek de kazanmak da var. Geriye dönüp baktığımızda güzel günler yaşayamadık ama önümüzde güzel günler olduğuna inanıyorum. Siz de inanın. Bunun için bize sadece bir galibiyet gerek" gibi ifadeler kullandı. Ligde 14 maçta 16 puan toplayarak tarihinin en kötü tablolarından birisini yaşayan Karadeniz ekibi, derbiden zaferle ayrılarak üzerindeki ölü toprağını atmayı arzuluyor. Güneş'ten ilk 11'de değişim beklenmiyor. Galatasaray maçını önünde büyük fırsat gören Fırtına, kazanırsa 18 maçtır kaybetmeyen rakibine bu sezon ilki yaşatacak. Hem de bu sezon dış sahada siftah yapacak.