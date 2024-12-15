Mersin’de kazanan yok! Hatayspor Göztepe 1-1 MAÇ SONUCU

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan Hatayspor ile performansı ile dikkat çeken Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki ekibin zorlu mücadelesi 1-1 sona erdi.

Konuk takım 12. dakikada Romulo'nun penaltısıyla öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede dakikalar 52'yi gösterirlen Rigoberto Rivas'ın asistiyle Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak mücadeleye denge getirdi. Karşılaşma beraberlikle bitti.

Bu sonuçla Hatay puanını 9'a yükseltirken gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Göztepe ise 25'e ulaştı. Sarı kırmızılılar ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.