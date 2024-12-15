Bu kapsamda Milot Rashica , Mavi Şimşekler ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de zor bir dönemden geçen Beşiktaş 'ta yaşanan sakatlık moralleri bozdu. Siyah beyazlı ekip, yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Milot Rashica (AA)



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.