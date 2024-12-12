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Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş'ten özel plan

Trabzonspor, Galatasaray maçına farklı oyun planı ile çıkmaya hazırlanıyor. Orta sahanın dirençli olmasını isteyen Şenol Güneş, Nwakaeme’ye derbide özel sorumluluklar verecek. Böylece Şenol Güneş'in en büyük kozu Nwakame olacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan

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Şenol Güneş, Galatasaray maçına farklı bir oyun planı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Derbi maçı öncesi çift antrenmanlarda kondisyon, tek antrenmanlarda ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Tecrübeli teknik adam, rakibi önünde ev sahibi olmanın avantajını kullanarak baskı yapmak istiyor.

Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş'ten özel plan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş'ten özel plan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Özellikle orta sahada direnç göstermek isteyen Güneş'in, öğrencilerine fiziksel temas kurmalarını tembihlediği ifade edildi. Rakibin savunma zaafları üzerine de çalışmalar yapan 72 yaşındaki hoca, kanat akınlarına da önem verecek.

Nwakame. (Takvim.com.tr foto arşiv)Nwakame. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bu plan doğrultusunda Anthony Nwakaeme'ye de özel sorumluluklar verileceği kaydedildi. Bu tür maçlarda tecrübesi olan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a karşı sahada psikolojik ve taktiksel olarak önemli roller alacak...

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