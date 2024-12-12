Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan

Nwakame. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bu plan doğrultusunda Anthony Nwakaeme'ye de özel sorumluluklar verileceği kaydedildi. Bu tür maçlarda tecrübesi olan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a karşı sahada psikolojik ve taktiksel olarak önemli roller alacak...