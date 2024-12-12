Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan

Şenol Güneş, Galatasaray maçına farklı bir oyun planı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Şenol Güneş, Galatasaray maçına farklı bir oyun planı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Derbi maçı öncesi çift antrenmanlarda kondisyon, tek antrenmanlarda ise taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Tecrübeli teknik adam, rakibi önünde ev sahibi olmanın avantajını kullanarak baskı yapmak istiyor.
Özellikle orta sahada direnç göstermek isteyen Güneş'in, öğrencilerine fiziksel temas kurmalarını tembihlediği ifade edildi. Rakibin savunma zaafları üzerine de çalışmalar yapan 72 yaşındaki hoca, kanat akınlarına da önem verecek.
Bu plan doğrultusunda Anthony Nwakaeme'ye de özel sorumluluklar verileceği kaydedildi. Bu tür maçlarda tecrübesi olan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a karşı sahada psikolojik ve taktiksel olarak önemli roller alacak...