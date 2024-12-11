Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Cimbom'un gündemine gelen Brezilyalı yıldızla Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakından ilgileniyor. Al Nassr ile bu sezon 19 maça çıkan Talisca söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya 13 milyon Euro değer biçiliyor.