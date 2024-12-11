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Galatasaray'da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’ın gündemine Anderson Talisca geldi. Al Nassr forması giyen Brezilyalı 10 numara menajerler tarafından Sarı Kırmızılı takıma önerildi. Yıldız futbolcuyla ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek

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Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da girişimler de hız kazandı.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Sarı- Kırmızılı takıma menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca teklif edildi.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Gelen öneriyi teknik heyete aktaran Galatasaray yönetiminin deneyimli teknik adam Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edeceği, olumlu rapor gelmesi halinde de transferi bitirmekte sorun yaşamayacağı ifade ediliyor.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Cimbom'un gündemine gelen Brezilyalı yıldızla Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakından ilgileniyor. Al Nassr ile bu sezon 19 maça çıkan Talisca söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya 13 milyon Euro değer biçiliyor.

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