Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek

Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da girişimler de hız kazandı.
Ocak ayındaki transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da girişimler de hız kazandı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'a sürpriz bir öneri geldi. Sarı- Kırmızılı takıma menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca teklif edildi.
Gelen öneriyi teknik heyete aktaran Galatasaray yönetiminin deneyimli teknik adam Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edeceği, olumlu rapor gelmesi halinde de transferi bitirmekte sorun yaşamayacağı ifade ediliyor.
Cimbom'un gündemine gelen Brezilyalı yıldızla Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de yakından ilgileniyor. Al Nassr ile bu sezon 19 maça çıkan Talisca söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti. Al Nassr ile 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya 13 milyon Euro değer biçiliyor.