PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Nicola Zalewski için düğmeye bastı! İtalyan basını yazdı: Futbolcuya teklif gitti

Puan farkını kapatarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sol bek transferi için harekete geçti. Oosterwolde’nin sakatlığının ardından Roma’da forma giyen Nicola Zalewski’yi gündemine alan Sarı-Lacivertliler, İtalyan basınının iddiasına göre 22 yaşındaki oyuncu için teklif yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Fenerbahçe Nicola Zalewski için düğmeye bastı! İtalyan basını yazdı: Futbolcuya teklif gitti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek, puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak isteyen Sarı- Lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.

Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray ile anlaşma aşamasına gelen Nicola Zalewski'yi gündemine aldı.

Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını öne sürdü. Haberde Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği bilgisi paylaşıldı.

Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor. Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Telefonundaki aramalar dikkat çekti
11 ARALIK MGM HAVA DURUMU | Sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek: Perşembe günü kar geliyor! Marmara ve Ege...
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’da gündem Anderson Talisca! Kararı Okan Buruk verecek
Bakan Fidan’dan dikkat çeken Suriye mesajı: Terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu
CENTCOM Komutanı Kurilla ’Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerle buluştu
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe Suriye temasları! Mark Rutte, Aliyev ve Giorgia Meloni...
Süper Lig’de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
METEOROLOJİ VE AKOM UYARDI: Kuvvetli sağanak kapıda! Özellikle o saatlerde şiddeti artacak...
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
SON DAKİKA