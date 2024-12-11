Fenerbahçe Nicola Zalewski için düğmeye bastı! İtalyan basını yazdı: Futbolcuya teklif gitti

Nicola Zalewski. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Nicola Zalewski'nin, Mourinho ile iyi ilişkileri olduğu ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da ifade ediliyor. Bu sezon 13 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kontratı sezon sonunda sona erecek.