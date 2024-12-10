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Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi

Takvim yazarları, Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını ve bundan sonra yaşanabilecekleri değerlendirdi. Yazarlar, bu kararın futbol camiasında yaratacağı yankıları ve bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri kaleme aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi

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Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşananlar Türk futbolunun gündemine oturdu. 90 dakika boyunca skandal derecede kötü bir yönetim gösteren hakem Turgut Doman'ın uzatma anlarında Raj Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı gaddarca faule VAR uyarısına rağmen kırmızı kart çıkarmaması ortalığı karıştırdı.

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile ciddi bir gerilim yaşayan Galatasaray yaşananlara çok büyük bir tepki göstermiş durumda. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın hemen ardından yaptığı 'operasyon' çıkışı, olayı farklı bir noktaya taşıdı. TAKVİM'in usta yazarları, hem hakem Turgut Doman'ın skandal yönetimini hem de bundan sonra yaşanabilecekleri değerlendirdi.

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BUNUN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL
Hafta içi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yaşanan gerginlikten sonra bu kadar net ve kasti bir pozisyona maçın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gidip kırmızı kart vermemesinin izahı mümkün değil. O kırmızı kartın çıkmasının nedeni Türkiye Futbol Federasyonu'na çekilen bir operasyon mu değil mi, onu bilemem. Ancak çok net bir durum var ki, Turgut Doman'ın bu saatten sonra düdüğünü asması gerekiyor. İLKER YAĞCIOĞLU

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

DERİNLEMESİNE İNCELENMELİ
Bu karar, ne yazık ki bir hakem hatası değildir. TFF içinde yaşanan güç devşirme kavgaları ve çirkin hesapların bir tezahürüdür. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'la gerilim yaşadığı bir süreçte ortaya çıkan bu skandal hakem performansını çok derinlemesine incelemek gerekiyor. Sayın Hacıosmanoğlu zaten maçın hemen ardından bir "operasyon" vurgusu yapmıştı. Ben bu söyleme kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak TFF yönetiminin de acilen, artık iflas eden MHK ile ilgili sert bir yaptırım uygulaması gerekiyor. ONUR ÖZKAN

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ATILACAK ADIMLAR ÖNEMLİ
Sivas-Galatasaray maçında yaşanan kırmızı kart skandalı adeta Türk futbolunda bir dönüm noktasıydı. Herkes Barış Alper'in Manaj tarafından nasıl bir darbe aldığını gördü. Sezon başından bu yana süregelen tansiyon, artık bir karar anını zorunlu kılıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu süreçte atacağı adımlar sadece kendi ömrünü değil, Türk futbolunun geleceğini de şekillendirecek bir mahiyet taşıyor. Doğru liderlik hamlesi, krizi yönetmeyi başarabilir; aksi tutum ise futbol tarihine kaydedilecek bir trajediyi derinleştirebilir. ULAŞ ÖZDEMİR

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TÜRKİYE GÖRDÜ, O GÖRMEDİ
Kırmızı kart! Hem de iki kere kırmızı kart! Hayır, Turgut Doman'ın kırmızı kart vermesi için Manaj'ın Barış Alper'e daha ne yapması lazım bilmiyorum. VAR nerede bu pozisyonda? Hadi hakem görmedi. İçeriden bir Allah'ın kulu hakemi çağırmıyor. Manaj bastı, tüm Türkiye gördü. İbrahim Hacıosmanoğlu hakemler hata yaptığı zaman "Var nerede?" diyordu. Ben de şimdi soruyorum, "VAR nerede?" Ben artık Türk futbolunu anlamıyorum. Maçlar sahada değil masa başında oynanıyor! Herhalde haftaya Sivasspor'un önemli bir maça var bu yüzden Manaj kart görmedi.
OKTAY DERELİOĞLU

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