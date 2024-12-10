Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşananlar Türk futbolunun gündemine oturdu. 90 dakika boyunca skandal derecede kötü bir yönetim gösteren hakem Turgut Doman'ın uzatma anlarında Raj Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı gaddarca faule VAR uyarısına rağmen kırmızı kart çıkarmaması ortalığı karıştırdı.
Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile ciddi bir gerilim yaşayan Galatasaray yaşananlara çok büyük bir tepki göstermiş durumda. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın hemen ardından yaptığı 'operasyon' çıkışı, olayı farklı bir noktaya taşıdı. TAKVİM'in usta yazarları, hem hakem Turgut Doman'ın skandal yönetimini hem de bundan sonra yaşanabilecekleri değerlendirdi.
Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
BUNUN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL
Hafta içi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında yaşanan gerginlikten sonra bu kadar net ve kasti bir pozisyona maçın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gidip kırmızı kart vermemesinin izahı mümkün değil. O kırmızı kartın çıkmasının nedeni Türkiye Futbol Federasyonu'na çekilen bir operasyon mu değil mi, onu bilemem. Ancak çok net bir durum var ki, Turgut Doman'ın bu saatten sonra düdüğünü asması gerekiyor. İLKER YAĞCIOĞLU