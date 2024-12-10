Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



DERİNLEMESİNE İNCELENMELİ

Bu karar, ne yazık ki bir hakem hatası değildir. TFF içinde yaşanan güç devşirme kavgaları ve çirkin hesapların bir tezahürüdür. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'la gerilim yaşadığı bir süreçte ortaya çıkan bu skandal hakem performansını çok derinlemesine incelemek gerekiyor. Sayın Hacıosmanoğlu zaten maçın hemen ardından bir "operasyon" vurgusu yapmıştı. Ben bu söyleme kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak TFF yönetiminin de acilen, artık iflas eden MHK ile ilgili sert bir yaptırım uygulaması gerekiyor. ONUR ÖZKAN

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



ATILACAK ADIMLAR ÖNEMLİ

Sivas-Galatasaray maçında yaşanan kırmızı kart skandalı adeta Türk futbolunda bir dönüm noktasıydı. Herkes Barış Alper'in Manaj tarafından nasıl bir darbe aldığını gördü. Sezon başından bu yana süregelen tansiyon, artık bir karar anını zorunlu kılıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu süreçte atacağı adımlar sadece kendi ömrünü değil, Türk futbolunun geleceğini de şekillendirecek bir mahiyet taşıyor. Doğru liderlik hamlesi, krizi yönetmeyi başarabilir; aksi tutum ise futbol tarihine kaydedilecek bir trajediyi derinleştirebilir. ULAŞ ÖZDEMİR

Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



TÜRKİYE GÖRDÜ, O GÖRMEDİ

Kırmızı kart! Hem de iki kere kırmızı kart! Hayır, Turgut Doman'ın kırmızı kart vermesi için Manaj'ın Barış Alper'e daha ne yapması lazım bilmiyorum. VAR nerede bu pozisyonda? Hadi hakem görmedi. İçeriden bir Allah'ın kulu hakemi çağırmıyor. Manaj bastı, tüm Türkiye gördü. İbrahim Hacıosmanoğlu hakemler hata yaptığı zaman "Var nerede?" diyordu. Ben de şimdi soruyorum, "VAR nerede?" Ben artık Türk futbolunu anlamıyorum. Maçlar sahada değil masa başında oynanıyor! Herhalde haftaya Sivasspor'un önemli bir maça var bu yüzden Manaj kart görmedi.

OKTAY DERELİOĞLU TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN