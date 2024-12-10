Mourinho için acı tablo! Performansıyla eleştirilen Portekizli hoca Süper Lig ve Serie A’da son 29 maçta hüsran yaşadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde son dönemde derbi ve büyük maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Portekizli çalıştırıcı son 29 karşılaşmada; Süper Lig ve Seri A'da ilk 5'te olan takımlara karşı sadece 2 kez (Juventus- Lazio) kazanabildi. Tecrübeli hocanın başında olduğu takımlar sahadan 21 kez yenik ayrıldı. 6 müsabakanın da berabere bitmesi Mourinho'yu acı bir tablo ile karşı karşıya getirdi.