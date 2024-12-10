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Mourinho için acı tablo! Performansıyla eleştirilen Portekizli hoca Süper Lig ve Serie A'da son 29 maçta hüsran yaşadı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun performansı tartışılıyor. Jose Mourinho, Serie A ve Süper Lig’de ilk 5’teki takımlara karşı çıktığı son 29 maçta; 21 kez sahadan sahadan mağlup ayrılarak kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Mourinho için acı tablo! Performansıyla eleştirilen Portekizli hoca Süper Lig ve Serie A’da son 29 maçta hüsran yaşadı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde son dönemde derbi ve büyük maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Portekizli çalıştırıcı son 29 karşılaşmada; Süper Lig ve Seri A'da ilk 5'te olan takımlara karşı sadece 2 kez (Juventus- Lazio) kazanabildi. Tecrübeli hocanın başında olduğu takımlar sahadan 21 kez yenik ayrıldı. 6 müsabakanın da berabere bitmesi Mourinho'yu acı bir tablo ile karşı karşıya getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ZIT BİR DOĞRULTU
Mou'nun Roma ile birlikte Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ortaya koyduğu büyük maç performansı kariyeriyle zıt bir doğrultuda gitti. Bu sezon şampiyonluk potasından erken uzaklaşan ve sadece Trabzonspor'u yenebilen Fenerbahçe; Galatasaray ve Beşiktaş'a sadece 1 gol atarak yenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HAYAL KIRIKLIĞI
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Mourinho, şampiyonluk hedefleyen camiada doping etkisi yaratmıştı. Kadrosuna yaptığı yüksek maliyetli ve yıldız oyuncu takviyeleriyle adından söz ettiren Sarı-Lacivertliler'de alınan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşülmesi hayal kırıklığı yarattı.

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