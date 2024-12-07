Yıldız futbolcu ölümden döndü! Michail Antonio kaza geçirdi!

"West Ham United olarak, forvet oyuncumuz Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini öğrendik. Kulüpteki herkesin duaları Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla. Konuyla ilgili güncel açıklamalar en kısa sürede yapılacaktır."

Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Michail Antonio'nun kaza yaptığı arabası (Daily Mail)

ESSEX'TE YAŞANDI

Sosyal medyada, olay yerinden olduğu iddia edilen bir Ferrari fotoğrafı paylaşıldı. Ancak bu görüntülerin henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı bildirildi. Kazanın, İngiltere'nin Essex bölgesinde meydana geldiği öğrenildi.

DURUMU STABİL

West Ham United, Michail Antonio'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme paylaştı. Açıklamada, kazanın bugün öğleden sonra gerçekleştiği ve Antonio'nun durumunun stabil olduğu belirtildi. Ayrıca oyuncunun bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği ifade edildi.

İL KAZASI DEĞİL

Antonio'nun bir araba kazasına karışması ilk kez değil. daha önce 2021'de Lamborghini Huracan'ını çarpmıştı.