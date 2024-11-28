Türkiye - Macaristan maçı Rams Park’ta

A Millî Futbol Takımımız, 20 Mart 2025 Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak bu önemli karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve Ay-Yıldızlılar yaklaşık üç yıl aradan sonra yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için oynanacak iki ayaklı play-off turunun ilk maçında millilerimiz, sahasında avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Play-off turunun ikinci ayağı ise 23 Mart 2025 Pazar günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Puskás Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak rövanş karşılaşmasında millilerimiz, deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek.