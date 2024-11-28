AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi Hollanda’da ortalık karıştı!

Hollanda yetkilileri, güvenlik tehditlerini kontrol altına almak için taraftar gruplarını ayırma ve bölgede geniş çaplı denetim uygulama kararı aldı.

Alkmaar sokaklarında gergin anlar yaşandı (A HABER)

Galatasaray'ın zirve yarışı verdiği UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını tribünde seyretmek için Hollanda'nın yolunu tutan veya bu ülkede ikamet eden Türk taraftarlar, Hollandalılarla karşı karşıya geldi.

Bir süre yaşanan gerginliğin yerini kavga aldı. Polis, Galatasaraylılara coplu müdahalede bulunarak kavgayı ayırdı.

Ardından da bölgede geniş çaplı önemler alındı.