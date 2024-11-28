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AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi Hollanda'da ortalık karıştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Polis olayları yatıştırmak adına müdahalede bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:49
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı öncesi Hollanda’da ortalık karıştı!

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Olaylar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, karşılaşma öncesi Alkmaar sokaklarında tansiyon yükseldi.

Hollanda yetkilileri, güvenlik tehditlerini kontrol altına almak için taraftar gruplarını ayırma ve bölgede geniş çaplı denetim uygulama kararı aldı.

Hollanda'da Türk taraftarlara saldırı!

Alkmaar sokaklarında gergin anlar yaşandı (A HABER)Alkmaar sokaklarında gergin anlar yaşandı (A HABER)

Galatasaray'ın zirve yarışı verdiği UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını tribünde seyretmek için Hollanda'nın yolunu tutan veya bu ülkede ikamet eden Türk taraftarlar, Hollandalılarla karşı karşıya geldi.

Bir süre yaşanan gerginliğin yerini kavga aldı. Polis, Galatasaraylılara coplu müdahalede bulunarak kavgayı ayırdı.

Ardından da bölgede geniş çaplı önemler alındı.

Galatasaray taraftarına coplu müdahale!
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