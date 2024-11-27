TÜGVA GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası’nın lansmanı İstanbul’da yapıldı

Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek olan GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın startını verdiklerini açıkladı. Erdoğan, turnuvanın Türkiye genelinde gençler için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Erdoğan, TÜGVA'nın Türkiye çapındaki 500'ün üzerinde temsilciliği, yurtları, gençlik merkezleri, DENEYAP atölyeleri ve icathaneleriyle gençlere hizmet sunduğunu belirtti. Ayrıca, TÜGVA'nın gençlerin kendi projelerini hayata geçirdikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu söyledi.

GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası’nın startı verildi

"GENÇLERİMİZ MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNDEN KOPMAYACAKLAR"

Türkiye'nin önemli bir futbol ülkesi olduğunun altını çizen Erdoğan, programa katkı sağlayan futbolculara teşekkür ederek, şunları söyledi: "TÜGVA bünyesinde gençlerimiz sporla, sanatla, kültürle, bütün ilgi alanlarıyla ilgili istediklerini yaparken, diğer taraftan da milli, manevi değerlerinden kopmayacaklar. Vatanperver, donanımlı, çağın gereksinimleriyle donanmış birer birey olarak yetişecekler. Burada çok daha büyük bir bütünün birer parçası olmayı hissedecekler. Onun için ben bütün gençlerimizi TÜGVA'mızın faaliyetlerine davet ediyorum. Anne babaların emniyetle, çocuklarına güvenebilecekleri, huzurlu, onlar için ilgi çekici birçok faaliyetin yapıldığı mekanlar. GENÇLİG turnuvasında da gençlerimiz hoşça vakit geçirirler. İyi olanın kazanacağı, heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapar. Final müsabakasında buluşmak üzere bütün sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. TÜGVA yönetimini de bugün güzel organizasyondan dolayı tebriklerimi iletiyorum."

Organizasyonda konuşan eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye'de düzenlenen bu tür organizasyonları görmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Özil, gençlerin yanlış yollara sapmamaları için spora yönelmelerinin önemine değindi ve gençleri bu alanda desteklemeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası’nın Başlangıcı İstanbul’da Yapıldı

ORGANİZASYON FİLİSTİN TEMALI DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğünü dile getiren Eminoğlu, "81 ilde il finalleri, bölge finalleri ve Türkiye finali gerçekleştirilecek. Binlerce gencimiz katılmış olacak. Özellikle çağımızda madde bağımlılığı, dijital bağımlılık gibi bağımlılıkların aslında bir taraftan arttığı dönemde bu gibi organizasyonlarla gençlerimizi spora ve organizasyonlara teşvik etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun Filistin temalı yapılmasının anlamlı bir konu olduğuna dikkati çeken Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Binlerce, on binlerce genç çocuğumuz Gazze'de katledildi. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Bu anlamda bugün buradaki gençlerimize bu şuuru, bu bilinçlendirmeyi TÜGVA ve paydaşlarımız sağlamış oluyorlar. Ben bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sahalarda, özellikle statlarda, toplu organizasyonlarda bunu daha fazla dile getirmek gerekiyor."

Organizasyon Filistin temalı olarak düzenlendi

ETKİNLİKTE ESKİ FUTBOLCULARDA YER ALDI

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise bugün tribünlerde kardeşliğin, sahada rekabetin, kalplerde dostluğun yeşerdiği bir turnuvanın başlangıcını yapacaklarını söyledi.

81 ilde yapılacak turnuvada bölge finalleri ve büyük İstanbul finaliyle liseli gençlerin ödüllerine kavuşacaklarını belirten Beşinci, asıl ödülün gençlerin hem zihni hem fiziki olarak gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp sportif faaliyetlere daha çok katılmaları olacağını dile getirdi.

Beşinci, "Bu anlamlı etkinliğe, 'gençlik ve spor' başlığını duyar duymaz katılan yıldız futbolcularımıza, Bilal ağabeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da böyle bir turnuvanın ilçelerinde başlamasının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

Eski futbolcular gençler için sahaya çıktı

"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMI KINIYORUZ" YAZILI PANKARTIYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Yapılan açıklamaların ardından, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ve eski futbolculardan Mesut Özil, Moussa Sow, Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze ve Ahmet Dursun, sahaya "Gazze'de yapılan soykırımı kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Mavi takımın kaptanlığını Erdoğan, siyah takımın kaptanlığını ise Eminoğlu üstlendi. 20'şer dakikalık 2 devre şeklinde oynanan müsabaka, mavi takımın 9-8'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Açılış maçının ardından sahaya çıkan öğrenciler, imza aldıkları futbolcularla fotoğraf çektirdi. Program, açılış maçını tribünden izleyen çocuklara top hediye edilmesinin ardından son buldu.