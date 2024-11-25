Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndayız! Türkiye Macaristan’ı 81-76 yendi

A Milli Basketbol Takımımız, EUROBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Kırmızı beyazlılar parkeden galip ayrılarak Güney kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na bilet almayı başardı. Kuralar mart ayında çekilecek.

PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

Onuralp Bitim (AA)

KURALAR MART AYINDA

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'Na 4 ülke ev sahipliği yapacak. 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerindeki organizasyonda maçlar Güney Kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'daki salonlarda oynanacak. Kuralar ise mart ayında çekilecek.