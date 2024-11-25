SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndayız! Türkiye Macaristan'ı 81-76 yendi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan'a konuk oldu. 12 Dev Adam, grupta galibiyeti bulunmayan rakibini İstanbul'da devirmesinin ardından deplasmanda da 81-76 yendi ve turnuvaya katılmaya hak kazandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 20:00 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:56
Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndayız! Türkiye Macaristan’ı 81-76 yendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Basketbol Takımımız, EUROBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Kırmızı beyazlılar parkeden galip ayrılarak Güney kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na bilet almayı başardı. Kuralar mart ayında çekilecek.

Şehmuz Hazer (AA)Şehmuz Hazer (AA)

PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | Macaristan: 14-21: Türkiye
2. ÇEYREK | Macaristan: 31-40 :Türkiye
3. ÇEYREK | Macaristan: 54-54 :Türkiye
4. ÇEYREK | Macaristan: 76-81 :Türkiye

Onuralp Bitim (AA)Onuralp Bitim (AA)

KURALAR MART AYINDA

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'Na 4 ülke ev sahipliği yapacak. 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerindeki organizasyonda maçlar Güney Kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya'daki salonlarda oynanacak. Kuralar ise mart ayında çekilecek.

Ömer Yurtseven ve Kenan Sipahi (AA)Ömer Yurtseven ve Kenan Sipahi (AA)

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI ŞAMPİYONLARI

Yıl Şampiyon İkinci
1935 Letonya İspanya
1937 Litvanya İtalya
1939 Litvanya Letonya
1946 Çekoslovakya İtalya
1947 Sovyetler Birliği Çekoslovakya
1949 Mısır Fransa
1951 Sovyetler Birliği Çekoslovakya
1953 Sovyetler Birliği Macaristan
1955 Macaristan Çekoslovakya
1957 Sovyetler Birliği Bulgaristan
1959 Sovyetler Birliği Çekoslovakya
1961 Sovyetler Birliği Yugoslavya
1963 Sovyetler Birliği Polonya
1965 Sovyetler Birliği Yugoslavya
1967 Sovyetler Birliği Çekoslovakya
1969 Sovyetler Birliği Yugoslavya
1971 Sovyetler Birliği Yugoslavya
1973 Yugoslavya İspanya
1975 Yugoslavya Sovyetler Birliği
1977 Yugoslavya Sovyetler Birliği
1979 Sovyetler Birliği İsrail
1981 Sovyetler Birliği Yugoslavya
1983 İtalya İspanya
1985 Sovyetler Birliği Çekoslovakya
1987 Yunanistan Sovyetler Birliği
1989 Yugoslavya Yunanistan
1991 Yugoslavya İtalya
1993 Almanya Rusya
1995 Yugoslavya Litvanya
1997 Yugoslavya İtalya
1999 İtalya İspanya
2001 Yugoslavya Türkiye
2003 Litvanya İspanya
2005 Yunanistan Almanya
2007 Rusya İspanya
2009 İspanya Sırbistan
2011 İspanya Fransa
2013 Fransa Litvanya
2015 İspanya Litvanya
2017 Slovenya Sırbistan
2022 İspanya Fransa

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Netanyahu için çember daralıyor | Kamuda denetim genişliyor
Türk Telekom
Fırtına’dan gövde gösterisi! Trabzonspror Adana Demirspor’u 5-0 yendi
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem! | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti | Ukrayna ve Rusya arasında barış masası yeniden mi kuruluyor?
ABD’nin yni Başkanı Donald Trump’tan orduda temizlik planı! Bütün transların fişini çekecek
6 Şubat sonrası yaralar sarıldı ama birtakım kafalardaki enkaz kalkmadı! Ali Atay’a tepkiler çığ gibi: Bir lira yardımı varsa iade edin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kreş açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi? | Merakla beklenen açıklama geldi
Youssef En-Nesyri’den yönetime sürpriz talep!
Sarıyer’de fotoğraf çekerken rüzgardan denize düşüp kaybolan 2 kişinin kimlikleri belli oldu: Tatil için gelmişler | O anlar kamerada
Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki disiplinsizlik gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve fondaşların kreşleri kapatıyorlar yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı
SON DAKİKA