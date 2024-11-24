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Semih Kılıçsoy Süper Lig'de açılışı yaptı! Bu sezon ilk golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golü ile 1-0 öne geçti. Siyah beyazlıların genç futbolcusu bu sezon ilk defa ağları havalandırdı:

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:11 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:16
Semih Kılıçsoy Süper Lig’de açılışı yaptı! Bu sezon ilk golünü attı

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Geçen sezon yakaladığı çıkış sonrasında beklentileri yukarı çeken Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile'nin takıma kazandırılması sonrasında önce yedek kulübesine hapsoldu ardından da sol kanattaki verimsizlik sebebiyle bu bölgede değerlendirildi.

Çıktığı 16 karşılaşmada sadece Avrupa Ligi'nde gol sevinci yaşayan ve 4 asist yapan genç futbolcu, takımının Göztepe'yi ağırladığı mücadelede yine sahneye çıktı.

19 yaşındaki forvet, İtalyan yıldızın sakatlığı nedeniyle oynamadığı mücadelenin 3'üncü dakikasında Jonas Svensson'un asistinde ağları havalandırarak Süper Lig'de açılışı yapmış oldu.

Semih Kılıçsoy ayrıca Beşiktaş'ın bu sezon ki en erken golünü attı.

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