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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamayla gündemdeki söylentilere net bir yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:27 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 19:31
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa iddialarına yanıt

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Son günlerde hakkında istifa iddiaları çıkan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yazılı açıklama ile söylentilerin doğruyu yansıtmadığını belirterek; "Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (DHA)

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklaması:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

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