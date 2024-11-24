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Rafa Silva haftalardır suskun! Performansı şaşırttı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva, son haftalardaki performansıyla büyük bir düşüş yaşadı. Portekizli futbolcu en son 3 hafta önceki Konyaspor ağları havalandırırken Süper Lig'deki gol sayısı sadece 3'te kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:58 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 22:58
Rafa Silva haftalardır suskun! Performansı şaşırttı

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Benfica ile olan sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın devreye girerek transferini tamamladığı Rafa Silva, sezona muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Yıldız futbolcu ortaya koyduğu oyunla birlikte beğeni kazansa da takımın düşüşüyle birlikte formu da aşağı doğru ivmelendi.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

Portekizli futbolcu son olarak Konyaspor mücadelesinde ağları sarsmayı başardı. Son 4 karşılaşmada takımı adına skor üretemeyen Rafa Silva, asist de yapamadı.

Son haftalardaki performansıyla tartışılan 31 yaşındaki 10 numara bugüne kadar çıktığı 18 maçta 5 kez fileleir sarsıp 4 de gol pası verdi.

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