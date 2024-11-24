Rafa Silva haftalardır suskun! Performansı şaşırttı

Benfica ile olan sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın devreye girerek transferini tamamladığı Rafa Silva, sezona muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Yıldız futbolcu ortaya koyduğu oyunla birlikte beğeni kazansa da takımın düşüşüyle birlikte formu da aşağı doğru ivmelendi.