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Giovanni van Bronckhorst'tan şampiyonluk açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından konuşan Giovanni van Bronckhorst, şampiyonluk yarışında kötü oynadıkları için geriye düştüklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 21:45
Giovanni van Bronckhorst’tan şampiyonluk açıklaması!

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Son 3 haftada kaybettiği 8 puanın ardından çıkış arayan Beşiktaş, Göztepe'i ağırladığı mücadelede sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. 2-0 öne geçmesine rağmen yenilen Kara Kartal, şampiyonluk yarışında da ağır bir darbe aldı ve Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Giovanni van Bronckhorst (AA)Giovanni van Bronckhorst (AA)

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Giovanni van Bronckhorst şunları söyledi; "Çok büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı. Maça bu şekilde başlamak istiyorduk ve 2-0 öne geçtik. Enerjimiz ve tutkumuz üst düzeydeydi. Duran top sonrası skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda 3. golü bulmak istiyorduk ancak rakibimiz buna müsade etmedi ve öne geçtiler. Duran toplar belirleyici rol oynadı. Oyuncularımız 3-2'den sonra daha da gerginleşti. Buradan dönmek kolay olmadı.

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması yapmanız gerekiyor. Rakip bizden daha iyiydi. Dönen toplarda geçiş fırsatları oluşuyor. Maç bire bir oynandı. Boşlukları daha iyi kullandılar. Alanlarda daha iyilerdi.

Baskı her zaman var. Ancak 46 puan geride bitirmekle şampiyonluktan bahsedebilir misiniz. Dürüst olmak gerek. Şu anda iyi bir performans göstermiyoruz ve bu sebeple zirveden uzak kaldık. Ben de bunun için sorumluluk hissediyorum."

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