Beyaz sayfa açma vakti! Şenol Güneş Draguş’a moral verdi

Trabzonspor'da performansı eleştirilen Denis Draguş geçtiğimiz günlerde ailevi sorunlarını çözmüştü. Milli arada Romanya'da 5 yıldır görüşmediği anne ve babasıyla barışan yetenekli oyuncunun moral ve motivasyonun yükseldiği öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de milli takım dönüşü kendisiyle bir görüşme yaparak "Sorunlarını çözdüğüne sevindim. Umarım bu performansına yansır" dediği öğrenildi. Ayrıca sosyal medyadan etkilenen Draguş'a hocasının "Sadece işine odaklan" diyerek motive ettiği kaydedildi.