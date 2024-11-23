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Beyaz sayfa açma vakti! Şenol Güneş Draguş'a moral verdi

Milli takım dönüşü Şenol Güneş’in Draguş’la görüşme yaptığı belirtildi. Ailevi sorunlarını bitiren futbolcunun Adana Demirspor maçını sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Beyaz sayfa açma vakti! Şenol Güneş Draguş’a moral verdi

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Trabzonspor'da performansı eleştirilen Denis Draguş geçtiğimiz günlerde ailevi sorunlarını çözmüştü. Milli arada Romanya'da 5 yıldır görüşmediği anne ve babasıyla barışan yetenekli oyuncunun moral ve motivasyonun yükseldiği öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de milli takım dönüşü kendisiyle bir görüşme yaparak "Sorunlarını çözdüğüne sevindim. Umarım bu performansına yansır" dediği öğrenildi. Ayrıca sosyal medyadan etkilenen Draguş'a hocasının "Sadece işine odaklan" diyerek motive ettiği kaydedildi.

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