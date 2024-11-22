Ryan Babel’den Anderson Talisca ve Victor Osimhen sözleri: Karar vermeli

Kariyerinde Liverpool ve Ajax gibi önemli takımlarda oynayan ve Türkiye'de de uzun süre top koşturan Ryan Babel, A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.
Kariyerinde Liverpool ve Ajax gibi önemli takımlarda oynayan ve Türkiye'de de uzun süre top koşturan Ryan Babel, A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.
"TALISCA'NIN AVRUPA'DA OYNAMASINI İSTERİM"
Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Babel, "Talisca 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.
"GALATASARAY ÇOK İYİ GİDİYOR"
Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumları hakkında da yorum yapan Surinam asıllı Hollandalı yıldız "Galatasaray son birkaç yıldır çok iyi gidiyor ve şu anda da gelişmeye devam ediyorlar. Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir. Beşiktaş için sezon hala devam ediyor, daha çok yolları var. Transfer döneminde önemli hamleler yapacaklarını düşünüyorum. İnsanların van Bronckhorst konusunda biraz daha beklemesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.
"OSIMHEN KARARINI VERMELİ"
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü yıldızı Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadler kullanan Babel, "Osimhen harika bir oyuncu, harika bir yeteneği var. Türkiye ona sahip olduğu için mutlu olmalı. Osimhen'in de kendi kariyerini inşa edebilmesi için iyi bir platform sağlanmış olacak Türkiye'de. Kariyerinin geleceğine dair karar vermesi gerekiyor. 'Galatasaray'da mı kalacak yoksa başka bir takıma mı gidecek' bunun kararını vermeli." diye konuştu
"MERTENS ELEŞTİRİMDE G.SARAY DOĞRU KARAR VERMİŞ"
Galatasaray ile ilgili olarak kendi dönemine ilişkin yorumda da bulunan Babel; "Mertens, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Daha önce bir röportajda biraz eleştirmiştim. Zamanında Falcao ile beraber oynarken daha genç oyuncuları toparlayabilmek için bir durum vardı. Ancak zaman geçtikte Galatasaray daha da yaşlı oyuncuları aldı. Ancak günün sonunda Galatasaray şampiyon oldu, demek ki doğru kararı vermişler." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.