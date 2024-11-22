Ryan Babel’den Anderson Talisca ve Victor Osimhen sözleri: Karar vermeli

Kariyerinde Liverpool ve Ajax gibi önemli takımlarda oynayan ve Türkiye'de de uzun süre top koşturan Ryan Babel , A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel Eyüpspor'da da forma giydi (AA)

"TALISCA'NIN AVRUPA'DA OYNAMASINI İSTERİM"

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Babel, "Talisca 5-6 yıldır Suudi Arabistan'da. Beşiktaş'tayken çok yetenekli bir oyuncuydu. Futbolu takip eden birisi olarak onun Avrupa'da olmasını istersiniz. O böyle bir yol seçti ve saygı duymamız gerekir. Yine de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY ÇOK İYİ GİDİYOR"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın durumları hakkında da yorum yapan Surinam asıllı Hollandalı yıldız "Galatasaray son birkaç yıldır çok iyi gidiyor ve şu anda da gelişmeye devam ediyorlar. Beşiktaş, son şampiyonluğun ardından sıkıntılı bir döneme girdi. Bence kendileri için öz güven kazanabilecekleri bir döneme girdiler, van Bronckhorst iyi bir tercih. Beşiktaşlılar biraz daha dişlerini sıkmalılar. Güzel şeyler için sabır gerekir. Beşiktaş için sezon hala devam ediyor, daha çok yolları var. Transfer döneminde önemli hamleler yapacaklarını düşünüyorum. İnsanların van Bronckhorst konusunda biraz daha beklemesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.