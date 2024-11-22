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Kenan Sipahi'den fark vurgusu

EUROBASKET 2025 Elemeleri'nde Macaristan'ı 92-66 yenerek turnuvaya adını yazdırmak için önünde sadece 1 galibiyet kalan A Milli Basketbol Takımımızda Kenan Sipahi açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, elde ettikleri farkın önemine değindi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 00:17 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 00:17
Kenan Sipahi’den fark vurgusu

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Milli basketbolcu Kenan Sipahi, Türkiye'nin Macaristan karşısında aldığı galibiyette kritik bir rol oynadı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, takımın ikinci yarıdaki performansına vurgu yaparak önemli noktalara değindi.

Takım arkadaşlarını tebrik eden Kenan, "Güzel bir basketbol oynadık. Maçın başında biraz tutuktuk ve hem hücumda hem de defansta hata yaptık. İkinci yarıda bizi zorlayan 3 uzuna çözüm bulduk. İyi müdafaa sonrası gelen sayılarla farkı açtık. Şehmus Hazer ve Cedi Osman çok iyi bir hücum maçı çıkardı. Yakaladığımız fark da grubun geri kalanı için çok önemli:" ifadelerini kullandı.

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