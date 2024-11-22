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Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesi belli oldu! Allan Saint-Maximin şoku!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Kayseri'de mücadele edecek kadrosu açıklandı. Listede son haftalarda forma şansı bulan Allan Saint-Maximin yer almadı. Ayrıca 3 futbolcu daha kafilede bulunmuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:11 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:12
Fenerbahçe’nin Kayseri kafilesi belli oldu! Allan Saint-Maximin şoku!

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Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları devam eden isimler kadroda yer almadı.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Allan Saint Maximin ve Cengiz Ünder, Kayseri'ye götürülmedi.

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından İrfan Can Kahveci ise kadrodaki yerini aldı.

İşte listedeki isimler...

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesinde yer alan isimler (Fenerbahçe X hesabı)Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesinde yer alan isimler (Fenerbahçe X hesabı)

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