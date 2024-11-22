Fenerbahçe’nin Kayseri kafilesi belli oldu! Allan Saint-Maximin şoku!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları devam eden isimler kadroda yer almadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları devam eden isimler kadroda yer almadı.
Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Allan Saint Maximin ve Cengiz Ünder, Kayseri'ye götürülmedi.
Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından İrfan Can Kahveci ise kadrodaki yerini aldı.
İşte listedeki isimler...