Beşiktaş’tan Onuachu hamlesi!

Ciro Immobile'nin yanına bir forvet almak isteyen Beşiktaş , bilindik bir isme yöneldi: Paul Onuachu .

Paul Onuachu. (AA)



BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR



Geçen yıl Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçildi. Bordo mavililerin uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Beşiktaş, Southampton'un kapısını çalacak.