PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Onuachu hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da iyi işlere imza atan Paul Onuachu'nun peşine düştü. Bordo mavililerin uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Beşiktaş, Southampton'un kapısını çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 13:35 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 13:35
Beşiktaş’tan Onuachu hamlesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ciro Immobile'nin yanına bir forvet almak isteyen Beşiktaş, bilindik bir isme yöneldi: Paul Onuachu.

Paul Onuachu. (AA)Paul Onuachu. (AA)

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR

Geçen yıl Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçildi. Bordo mavililerin uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Beşiktaş, Southampton'un kapısını çalacak.

Paul Onuachu. (AA)Paul Onuachu. (AA)

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Bu sezon 6 maçta yalnızca 82 dakika sahada kalabilen Onuachu'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan dev forvetin piyasa değeri 13 milyon euro.

Beşiktaşın rotası Young Boys! İki yıldız için düğmeye basıldıBeşiktaşın rotası Young Boys! İki yıldız için düğmeye basıldı
Beşiktaş'ın rotası Young Boys! İki yıldız için düğmeye basıldı

SON DAKİKA