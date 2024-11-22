Beşiktaş’tan Onuachu hamlesi!

Ciro Immobile'nin yanına bir forvet almak isteyen Beşiktaş, bilindik bir isme yöneldi: Paul Onuachu.
Ciro Immobile'nin yanına bir forvet almak isteyen Beşiktaş, bilindik bir isme yöneldi: Paul Onuachu.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR
Geçen yıl Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başaran 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için harekete geçildi. Bordo mavililerin uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Beşiktaş, Southampton'un kapısını çalacak.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Bu sezon 6 maçta yalnızca 82 dakika sahada kalabilen Onuachu'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Southampton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan dev forvetin piyasa değeri 13 milyon euro.