Arsenal’de Arda Güler sesleri!

Real Madrid'de aldığı az süre nedeniyle tartışma konusu olan Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.



İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Arsenal, milli futbolcuyla ilgileniyor.



Arsenal'in, Martin Odegaard'ın Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir süreci Arda'da da gördüğü ve milli futbolcuyu kiralamayı düşündüğü kaydedildi.



Arda'nın ise bu sezon az süre alması nedeniyle Real Madrid'de mutsuz olduğu iddia edildi.

Martin Odegaard. (REUTERS)



ODEGAARD'DA YAŞANANLAR



Real Madrid, Norveç'in son yıllarda yetiştirdiği en büyük isimlerden biri olan Martin Odegaard'ı henüz 16 yaşındayken kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de süre alamamasının ardından Real Sociedad'a kiralanmış ve kalitesini ortaya koymuştu. Real Sociedad'ın ardından Arsenal'e kiralanan Norveçli futbolcu, daha sonra İngiliz ekibine 35 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmıştı. 2021 yılından bu yana Arsenal'in bonservisli futbolcusu olan Odegaard, geçen 4 yılda takımın kaptanı ve liderlerinden biri oldu.